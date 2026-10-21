한국교육시설안전원, 대학 연구실 안전관리 역량 강화로 안전한 연구환경 조성 지원

호남제주권 대학 연구실 안전관리자 80여 명 대상 직무교육 개최

연구실 안전정책·우수사례 공유 및 기관 간 협력체계 강화

이미지 확대 10월 21일 전북 전주시 라한호텔에서 열린 ‘2026년도 호남제주권 연구실 안전관리 직무교육’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=한국교육시설안전원 제공) 닫기 이미지 확대 보기 10월 21일 전북 전주시 라한호텔에서 열린 ‘2026년도 호남제주권 연구실 안전관리 직무교육’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=한국교육시설안전원 제공)

이미지 확대 한국교육시설안전원이 10월 21일 전북 전주시 라한호텔에서 개최한 ‘2026년도 호남제주권 연구실 안전관리 직무교육’에서 참석자들이 연구실 안전관리 관련 교육을 받고 있다. (사진=한국교육시설안전원 제공) 닫기 이미지 확대 보기 한국교육시설안전원이 10월 21일 전북 전주시 라한호텔에서 개최한 ‘2026년도 호남제주권 연구실 안전관리 직무교육’에서 참석자들이 연구실 안전관리 관련 교육을 받고 있다. (사진=한국교육시설안전원 제공)

세줄 요약 한국교육시설안전원은 전북 전주에서 호남제주권 연구실안전환경관리자협의회와 함께 2026년도 연구실 안전관리 직무교육을 개최했다. 대학과 연구기관 관리자 80여 명이 참여해 정책, 우수사례, 인증, 안전문화 확산 방안을 배우며 실무 대응력을 높였다. 전주서 호남제주권 연구실 안전 직무교육 개최

대학·연구기관 관리자 80여 명 참석해 실무 강화

사고 증가 대응, 예방 중심 안전문화 확산 강조

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한국교육시설안전원(이하 안전원)은 10월 21일부터 이틀간 전북 전주시 라한호텔에서 호남제주권 연구실안전환경관리자협의회와 공동으로 ‘2026년도 호남제주권 연구실 안전관리 직무교육’을 개최한다.이번 교육은 호남 및 제주 지역 대학과 연구기관의 연구실안전환경관리자 등 80여 명이 참석한 가운데, 현장 중심의 안전관리 정책과 우수 운영 사례를 나누며 실무 대응 능력을 높이고 기관 간 긴밀한 협력 기반을 다지기 위해 기획됐다.최근 연구실 안전사고가 증가하면서 예방 중심의 안전관리 중요성이 커지고 있다. 과학기술정보통신부가 국회에 제출한 자료에 따르면, 전국 연구실 사고는 2022년 328건에서 2025년 454건으로 38.4% 증가했다. 특히 2025년 대학 연구실 사고는 266건으로 전체 연구실 사고의 58.6%를 차지했다.이번 교육에서는 ▲2027년도 연구실 안전점검 계획 및 정책 ▲연구실 안전관리 우수사례 ▲우수연구실 인증 사례 ▲연구실 안전문화 확산 사례 및 방법 등 현장 실무에 필요한 내용을 중점적으로 다룬다.이번 교육에서는 개정된 연구실 안전 관련 법령과 주요 정책 변화를 상세히 다루며, 신체적 피해는 물론 정신적 손해까지 보장 범위를 대폭 넓힌 연구실안전공제 제도의 핵심 내용을 안내할 계획이다.또한 현장 실무자들이 안전관리 전문성을 실질적으로 높이고 사고 예방 역량을 다질 수 있도록 우수한 안전관리 및 안전문화 확산 사례들을 공유하는 데 초점을 맞춘다.한국교육시설안전원 이병호 이사장 직무대리는 “연구실안전환경관리자의 전문성과 현장 대응 역량을 높이는 것은 연구실 사고를 예방하고 안전한 연구환경을 조성하는 데 매우 중요하다”며, “앞으로도 현장에 필요한 실무교육을 지속적으로 제공하고, 호남제주권 연구실안전환경관리자협의회와의 협력을 통해 연구실 안전문화 확산에 힘쓰겠다”고 밝혔다.