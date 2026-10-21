한국교육시설안전원, 대학 연구실 안전관리 역량 강화로 안전한 연구환경 조성 지원

호남제주권 대학 연구실 안전관리자 80여 명 대상 직무교육 개최
연구실 안전정책·우수사례 공유 및 기관 간 협력체계 강화
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10월 21일 전북 전주시 라한호텔에서 열린 ‘2026년도 호남제주권 연구실 안전관리 직무교육’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=한국교육시설안전원 제공)
한국교육시설안전원(이하 안전원)은 10월 21일부터 이틀간 전북 전주시 라한호텔에서 호남제주권 연구실안전환경관리자협의회와 공동으로 ‘2026년도 호남제주권 연구실 안전관리 직무교육’을 개최한다.
이번 교육은 호남 및 제주 지역 대학과 연구기관의 연구실안전환경관리자 등 80여 명이 참석한 가운데, 현장 중심의 안전관리 정책과 우수 운영 사례를 나누며 실무 대응 능력을 높이고 기관 간 긴밀한 협력 기반을 다지기 위해 기획됐다.
최근 연구실 안전사고가 증가하면서 예방 중심의 안전관리 중요성이 커지고 있다. 과학기술정보통신부가 국회에 제출한 자료에 따르면, 전국 연구실 사고는 2022년 328건에서 2025년 454건으로 38.4% 증가했다. 특히 2025년 대학 연구실 사고는 266건으로 전체 연구실 사고의 58.6%를 차지했다.
이번 교육에서는 ▲2027년도 연구실 안전점검 계획 및 정책 ▲연구실 안전관리 우수사례 ▲우수연구실 인증 사례 ▲연구실 안전문화 확산 사례 및 방법 등 현장 실무에 필요한 내용을 중점적으로 다룬다.
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한국교육시설안전원이 10월 21일 전북 전주시 라한호텔에서 개최한 ‘2026년도 호남제주권 연구실 안전관리 직무교육’에서 참석자들이 연구실 안전관리 관련 교육을 받고 있다. (사진=한국교육시설안전원 제공)
이번 교육에서는 개정된 연구실 안전 관련 법령과 주요 정책 변화를 상세히 다루며, 신체적 피해는 물론 정신적 손해까지 보장 범위를 대폭 넓힌 연구실안전공제 제도의 핵심 내용을 안내할 계획이다.
또한 현장 실무자들이 안전관리 전문성을 실질적으로 높이고 사고 예방 역량을 다질 수 있도록 우수한 안전관리 및 안전문화 확산 사례들을 공유하는 데 초점을 맞춘다.
채유미 서울시의원, 덕암초 ‘찾아오는 청소년의회 아카데미’ 찾아 격려
서울시의회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)이 지난 20일 서울시의회 본회의장을 방문한 덕암초등학교 학생들을 맞이하며 뜻깊은 격려의 뜻을 전했다. 지방의회의 역할과 기능을 현장에서 직접 체득해 민주시민 소양을 기르는 ‘청소년의회 아카데미’ 프로그램의 일환으로 마련된 이날 행사에는 사전 기본 교육을 마친 덕암초 학생 21명과 인솔 교사가 함께해 실제 의원석에 앉아 모의 의정활동을 체험했다. 채 의원은 본회의장을 찾은 지역구 덕암초 학생들에게 환영 인사를 전하고, 청소년의회 임시 의원 선서문 낭독을 함께하며 미래 주역들의 의회 방문을 축하했다 이어진 ‘청소년의회 본회의’에서 학생들은 일일 청소년의원으로서 의장과 의원 역할을 맡아 ▲‘서울특별시 어린이 안전환경 신고 및 개선에 관한 조례안’ ▲‘서울시 어린이 교육시설 주변 CCTV 확충 및 안전 관리 강화에 관한 조례안’ 등 실생활과 밀접한 안건에 대한 제안설명을 듣고 전자투표를 통해 조례안을 직접 의결하는 뜻깊은 의정 활동을 체험했다. 채유미 의원은 “우리 노원구의 자랑스러운 덕암초 학생들이 책에서만 보던 지방의회의 현장에 직접 와서 토론하고 민주적인 의사결정 과정을 생생하게 체험하는 모습을 보니 매우
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한국교육시설안전원 이병호 이사장 직무대리는 “연구실안전환경관리자의 전문성과 현장 대응 역량을 높이는 것은 연구실 사고를 예방하고 안전한 연구환경을 조성하는 데 매우 중요하다”며, “앞으로도 현장에 필요한 실무교육을 지속적으로 제공하고, 호남제주권 연구실안전환경관리자협의회와의 협력을 통해 연구실 안전문화 확산에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
세줄 요약
- 전주서 호남제주권 연구실 안전 직무교육 개최
- 대학·연구기관 관리자 80여 명 참석해 실무 강화
- 사고 증가 대응, 예방 중심 안전문화 확산 강조
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