어반플레이, 국립아시아문화전당 유휴공간 재구성해 복합문화공간 ‘파크먼트 광주’ 운영

국립아시아문화전당·재단과 협력해 약 1000평 규모 장기 공실 공간 재구성

전시·식음료·로컬 콘텐츠 결합

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세줄 요약 어반플레이가 국립아시아문화전당 유휴 상업시설을 복합문화공간 파크먼트 광주로 바꿔 운영한다. 전시, 카페, 다이닝, 체험, 로컬 편집숍을 한데 묶고, ACC와 협력해 지역 창작자와 관람객을 잇는 문화 거점으로 키운다. ACC 유휴 상업시설, 파크먼트 광주로 재구성

전시·식음료·체험·쇼핑 결합한 복합문화공간 운영

지역 창작자·브랜드 연결하는 문화 거점 조성

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도시문화 콘텐츠 기업 어반플레이(대표 홍주석)가 국립아시아문화전당(ACC) 및 국립아시아문화전당재단(ACCF)과 협력해 장기간 공실로 남아 있던 상업시설을 복합문화공간 ‘파크먼트 광주(Parkmoment Gwangju)’로 조성하고, 전시와 식음료, 지역 브랜드 콘텐츠를 결합한 공간 운영을 이어가고 있다고 밝혔다.파크먼트 광주는 광주광역시 동구 국립아시아문화전당 내 아시아문화광장과 어린이문화원 지하 2층 일대 약 1000평 규모로 조성된 복합문화·편의시설이다. 어반플레이는 해당 공간을 장기 임차하고 자체 자본을 투입해 기존 상업시설을 문화 콘텐츠 중심의 공간으로 재구성했으며, 지역 창작자와 관람객을 연결하는 문화 거점으로 운영하고 있다.이번 사업은 공공 문화시설의 유휴공간을 민간 콘텐츠 기업의 기획 및 운영 노하우와 접목해 성공적인 활용 모델을 제시했다는 평가를 받는다. 특히 국립아시아문화전당과 국립아시아문화전당재단이 공간 기획 단계부터 전시 프로그램 구성, 지역 크리에이터 협업, 관람객 동선 확보와 마케팅에 이르기까지 어반플레이와 긴밀한 협력 체계를 다졌다는 점에서 의미가 크다.어반플레이 측은 공간 디자인과 실내 인테리어, 차별화된 전시 콘텐츠 개발, 브랜드 유치 및 운영 기반 조성 등에 전폭적인 초기 투자를 단행했다. 이를 통해 단순한 편의시설에 머물렀던 공간을 전시 관람, 식음료, 쇼핑, 체험이 유기적으로 어우러지는 복합문화공간으로 탈바꿈시키며 지속 가능한 운영의 기틀을 다졌다.파크먼트 광주의 주요 시설은 컨템포러리 라이프스타일 뮤지엄 ‘뉴스뮤지엄 ACC(N:NEWS ACC)’, 스페셜티 커피 브랜드 ‘카페 진정성’, 캐주얼 다이닝 ‘효정당’, 캐릭터 체험공간 ‘티니핑 라운지’, 로컬 브랜드 편집숍 ‘캐비넷클럽 ACC’ 등으로 구성된다. 전시 관람 이후에도 방문객이 공간에 머물며 다양한 문화 콘텐츠를 경험할 수 있도록 시설별 기능과 이용 동선을 연계한 것이 특징이다.이 가운데 뉴스뮤지엄 ACC는 어반플레이가 운영하는 다섯 번째 뉴스뮤지엄으로, 2024년 개관 이후 국내외 예술과 라이프스타일을 주제로 한 기획전을 선보이고 있다. 지난 4월 23일부터 10월 5일까지 개최된 ‘슈타이들 북 컬처 광주(How to Make a Book with Steidl)’는 독일 아트북 출판사 슈타이들의 출판 철학과 제작 과정을 소개한 전시로, 앞서 서울과 부산에서 누적 관람객 11만명을 기록한 콘텐츠를 광주 관람객에게 선보였다.지난 3월에는 배우 김희선이 콘텐츠 디렉터로 참여한 아트테인먼트 프로젝트 ‘ATO ; 아름다운 선물 – 다섯 번째 이야기’를 개최해 김흥수, 박서보, 이우환, 전광영, 이이남 등 국내 현대미술 작가 22인의 작품 77점을 소개했다. 세계적인 그림책 작가 앤서니 브라운의 원화 전시도 진행하며 성인 관람객부터 어린이와 가족 단위 방문객까지 다양한 연령층을 대상으로 전시 콘텐츠를 확대해 왔다.식음료와 체험시설 역시 파크먼트 광주의 주요 구성 요소다. 카페 진정성은 전시 관람 전후 이용할 수 있는 휴게공간으로 운영되며, 효정당과 캐치! 티니핑을 활용한 티니핑 라운지는 어린이문화원을 찾는 가족 방문객의 이용 특성을 고려해 조성됐다.지역 브랜드와 창작자를 소개하는 캐비넷클럽 ACC는 광주의 지역성을 반영한 로컬 큐레이션 편집숍으로 운영되고 있다. 전통주 기반 그로서리 팝업과 광주 로컬 브랜드 및 아트 굿즈 팝업 등을 진행했으며, 무등산 수박과 상추튀김 등 광주의 상징적인 소재를 그래픽으로 재해석한 ‘광주스티커샵’을 비롯해 지역 특색을 담은 상품을 선보이고 있다.어반플레이는 이러한 공간 운영을 통해 국립아시아문화전당 방문객의 문화 소비 영역을 확장하는 동시에 지역 창작자와 브랜드의 오프라인 접점을 확대하고 있다. 전시와 상업시설을 개별적으로 운영하는 방식에서 벗어나 다양한 콘텐츠를 하나의 공간 안에 연결함으로써 공공 문화시설의 활용 범위를 넓히는 데 중점을 두고 있다.어반플레이 관계자는 “파크먼트 광주는 국립 문화기관과 민간 콘텐츠 기업이 협력해 장기간 활용되지 못했던 공간에 새로운 기능을 부여한 사례”라며 “앞으로도 국립아시아문화전당 및 재단과의 협력을 바탕으로 다양한 전시와 지역 창작자 프로그램을 선보이며 광주의 문화 콘텐츠와 지역 브랜드를 연결하는 공간으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.한편, 어반플레이는 서울 연희동, 연남동, 을지로 등지에서 지역 기반의 브랜딩과 공간 콘텐츠 기획을 선보여 왔다. 이번 ‘파크먼트 광주’ 프로젝트를 계기로 활동 무대를 광주까지 넓힌 만큼, 앞으로도 참신한 기획전과 로컬 브랜드 큐레이션, 플리마켓 등 지역 맞춤형 프로그램을 꾸준히 선보일 방침이다.