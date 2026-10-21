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떨어지는 환율, 코스피는 상승

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-10-21 15:57
수정 2026-10-21 15:57
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21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 182.92p(3.29%) 오른 5735.66에, 코스닥은 10.79p(1.38%) 오른 792.76에 거래를 마쳤다. 이날 원·달러 환율은 종가 기준 전 거래일 대비 2.9원(0.21%) 내린 1325.2원을 기록했다. 이는 주간 거래 종가 기준 지난 2024년 10월 이후 2년여 만의 최저치다. 2026.10.21 이지훈 기자
21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 182.92p(3.29%) 오른 5735.66에, 코스닥은 10.79p(1.38%) 오른 792.76에 거래를 마쳤다. 이날 원·달러 환율은 종가 기준 전 거래일 대비 2.9원(0.21%) 내린 1325.2원을 기록했다. 이는 주간 거래 종가 기준 지난 2024년 10월 이후 2년여 만의 최저치다. 2026.10.21 이지훈 기자


21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 182.92p(3.29%) 오른 5735.66에, 코스닥은 10.79p(1.38%) 오른 792.76에 거래를 마쳤다.

이날 주간 거래 종가 기준 원·달러 환율은 전 거래일 대비 2.9원(0.21%) 내린 1325.2원을 기록했다. 이는 지난 2024년 10월 이후 2년여 만의 최저치다.

이지훈 기자
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