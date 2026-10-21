GS칼텍스 여수공장, 섬마을 봉사활동 실천

해안 쓰레기 수거와 마을 환경정화, 이·미용 봉사 등 펼쳐
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GS칼텍스와 여수해양경찰서 등 민·관·산 연합 봉사자들이 지난 20일 여수시 월호도에서 기념촬영을 하고 있다.
전남광주특별시 여수산단 내 GS칼텍스가 20일 여수해양경찰서, 여수상공회의소, 여수미용협회 등과 함께 여수시 화정면 월호도에서 민·관·산 연합 봉사활동을 펼쳤다.
이번 활동은 여수세계섬박람회 기간에 섬의 가치와 보존의 필요성에 대한 공감대를 확산하고 섬 주민들에게 나눔을 실천하기 위해 마련됐다.
또 2024년 12월 출범한 여수 지역 신기업가정신협의회(ERT)의 실천 프로젝트 일환으로 공공기관과 기업, 지역사회가 함께하는 상생의 의미를 더했다.
이날 명성민 여수해양경찰서 서장, 한문선 여수상공회의소 회장, 김종은 GS칼텍스 대외상무를 비롯한 40여명의 자원봉사자들은 월호도에 입도해 해안 쓰레기 수거와 마을 환경정화, 꽃밭 가꾸기 등의 봉사활동을 진행했다.
또 찾아가는 이동민원봉사실을 통해 주민들에게 구급약품 전달과 전등 교체, 이·미용 봉사 등을 펼치며 따뜻한 나눔 활동을 펼쳤다.
GS칼텍스 관계자는 “섬박람회 기간에 섬의 소중한 가치를 알리고 지역기관·단체가 함께 섬 주민들을 도울 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 협력해 나눔과 상생을 꾸준히 실천하겠다”고 말했다.
김회근 서울시의원, 광진구에 서울시 특별조정교부금 17억 3300만원 교부
서울시의회 김회근 의원(더불어민주당, 광진1)이 지난 14일 광진구 지역 현안 해결과 주민 생활환경 개선을 위한 서울시 특별조정교부금 총 17억 3300만원이 교부됐다고 밝혔다. 이번에 교부된 특별조정교부금은 ▲노후 공공체육시설 개선 2억 8300만원 ▲중랑천 북카페 조성 2억 5000만원 ▲우범지역 보행환경 개선을 위한 야간환경 개선 12억원 등 총 3개 사업에 투입된다. 아차산배수지체육공원과 광진구민체육센터, 중곡문화체육센터를 비롯한 관내 주요 공공체육시설 3곳의 노후 시설물을 일제히 정비한다. 이를 통해 주민들께서 더욱 안전하고 쾌적한 환경에서 여가와 체육활동을 즐기실 수 있도록 개선할 방침이다. 중랑천 북카페 조성 사업은 광진구 중곡동 280-1 일원 중곡빗물펌프장에 연면적 400.2㎡ 규모의 북카페를 조성하는 사업으로 주민들이 독서와 휴식을 즐길 수 있는 복합문화힐링공간으로 활용할 예정이다. 광진구 내 치안 취약 지역의 야간 보행 환경을 개선하기 위해 총 12억원의 예산이 투입된다. 대상 지역 전반에 걸쳐 보안등 400여 개를 새롭게 설치하거나 노후 시설로 교체함으로써, 주민들이 안심하고 오갈 수 있는 안전한 귀갓길을 조성할 방침이다. 김 의원
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GS칼텍스는 ‘천원의 행복’, ‘한가위 사랑의 온정 나누기’, 청소년 성장 지원 프로그램 ‘새롬교실’ 등 다양한 사회공헌활동을 통해 여수 지역사회와의 상생을 이어가고 있다.
세줄 요약
- 월호도서 민·관·산 연합 봉사활동 전개
- 해안정화·꽃밭가꾸기·주민지원 서비스 진행
- 섬박람회 연계한 지역 상생·나눔 실천
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