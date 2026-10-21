STEG, 28일 ‘EBP NEW＆NOW!’ 개최… AI가 직접 일하는 기업 환경 선보인다

AI가 스스로 일하는 기업 환경 제시… 에이전틱 엔터프라이즈로의 진화 조명

AI 에이전트 및 비즈니스 솔루션 시연과 체험으로 업무에 바로 적용 가능한 변화 제시

이미지 확대 STEG가 28일 연례 컨퍼런스 ‘EBP NEW＆NOW!’를 개최하고 에이전틱 엔터프라이즈로의 진화 방향을 제시한다. 사진 제공=STEG 닫기 이미지 확대 보기 STEG가 28일 연례 컨퍼런스 ‘EBP NEW＆NOW!’를 개최하고 에이전틱 엔터프라이즈로의 진화 방향을 제시한다. 사진 제공=STEG

세줄 요약 STEG가 28일 서울 양재동 엘타워에서 연례 컨퍼런스 ‘EBP NEW＆NOW!’를 개최한다. 이번 행사는 AI 에이전트가 실제 기업 업무를 수행하는 모습을 시연하고, 에이전틱 엔터프라이즈와 EBP 기반 솔루션을 소개하는 데 초점을 맞춘다. 28일 엘타워서 연례 컨퍼런스 개최

AI 에이전트가 실제 업무 수행 시연

EBP 중심 비즈니스 솔루션 소개

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에스티이지(STEG)가 오는 28일 서울 양재동 엘타워에서 연례 컨퍼런스 ‘EBP NEW＆NOW!’를 개최한다. 올해 행사는 AI 에이전트가 실제 기업 업무를 수행하는 모습을 시연하고, 관련 기술과 비즈니스 솔루션을 소개하는 데 초점을 맞춘다.에스티이지(STEG)가 오는 28일 서울 양재동 엘타워에서 연례 컨퍼런스 ‘EBP NEW＆NOW!’를 열고, 실제 업무를 수행하는 AI 에이전트의 시연과 함께 혁신적인 비즈니스 솔루션을 선보인다.이번 행사의 핵심 화두는 ‘에이전틱 엔터프라이즈(AGENTIC ENTERPRISE)’다. 기존에는 사람이 여러 시스템을 오가며 나의 할 일을 검토하고 고객관계관리(CRM) 데이터를 확인하는 등 번거로운 업무 수행이 이어졌다면, 이제는 AI가 사용자의 의도를 파악해 워크플로우를 대신 실행하며 표준화된 프로세스 안에서 투명하게 업무를 처리한다.이와 관련해 임현길 STEG 대표가 기조연설을 통해 AI가 스스로 일하는 기업으로 진화하기 위한 방향을 다룬다. 단순한 자동화를 넘어 업무의 공유와 협업, 관리 체계 등 기업의 환경과 문화를 혁신하는 방법을 논할 예정이다.발표 세션에서는 E-GENE BUSINESS PLATFORM(이진 비즈니스 플랫폼, 이하 EBP)을 중심으로 STEG의 AI 매트릭스와 AI 에이전트 생태계를 소개한다. AIGC(AI 거버넌스), SHE(통합 안전보건 관리) 등 EBP 마켓플레이스에 올라가 있는 주요 비즈니스 솔루션의 시연도 진행한다.이번 행사는 AI 에이전트와 비즈니스 솔루션을 직접 체험할 수 있는 전시 부스도 함께 운영한다. 관람객들은 AI 에이전트가 기존 사내 시스템과 연동되어 업무를 처리하는 전체 과정은 물론, 자연어로 간편하게 앱을 구축하고 실행 결과와 이력을 관리하는 모습을 직접 살펴볼 수 있다. 현업에 즉시 적용 가능한 EBP 비즈니스 솔루션을 통해 인공지능이 가져올 실질적인 업무 환경의 변화를 생생하게 체감할 수 있을 전망이다.임 대표는 “단순한 업무 자동화를 넘어 기업의 업무 방식 자체를 바꾸고 에이전틱 엔터프라이즈로 진화할 수 있도록 할 것”이라며 “EBP를 중심으로 AI와 기업의 다양한 업무를 연결함으로써 AI가 스스로 일하는 시대를 이끌겠다”라고 말했다.