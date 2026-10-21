남들 공포에 떨 때 ‘줍줍’…대만 주식 고수가 짚은 바닥 신호 3가지 [재테크+]

대만 베테랑 분석가, 증시 빠질 때마다 TSMC 매수

환율·외국인·국내 매수세…‘바닥 신호’ 3가지 주목

이미지 확대 대만 신주 과학단지에 위차한 TSMC 본사. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대만 신주 과학단지에 위차한 TSMC 본사. EPA 연합뉴스

세줄 요약 대만 증시가 고점 대비 조정받자 베테랑 분석가 두진룽이 TSMC를 직접 매수했다. 그는 이번 하락을 건강한 조정으로 보고, 대만달러 안정과 외국인 숏커버링, 개인 투자자 매수세를 바닥 신호로 꼽았다. 미국 중간선거 전후가 분기점이 될 수 있다고 봤다. 대만 증시 조정 속 TSMC 저가 매수 단행

환율 안정·숏커버링·개인 매수세를 신호로 제시

미국 중간선거 전후를 반등 분기점으로 전망

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사상 최고치를 찍은 뒤 뒷걸음질 치던 대만 증시가 모처럼 힘차게 반등했습니다. 현지의 한 노련한 증권 분석가는 지금의 하락을 ‘살 때’로 보고, 대만의 간판 기업 TSMC를 직접 사들였다고 털어놨는데요. 그는 환율과 외국인 자금, 국내 투자 열기에서 바닥 신호를 찾아야 한다며, 미국 중간선거가 치러지는 11월 초를 주가 흐름이 바뀔 시점으로 꼽았습니다.21일 대만 가권지수는 전 거래일보다 0.35% 오른 4만 6454.33으로 거래를 시작했습니다. 이후 오름폭을 확대하며 1% 넘게 상승했고, 지수는 단숨에 4만 7000선을 되찾았습니다.이러한 반등은 시가총액 상위 대형주들이 이끌었습니다. 세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 기업인 TSMC는 전 거래일보다 1.04% 오른 2430대만달러(약 9만 8800원)를 기록 중입니다. 반도체 설계 기업 미디어텍, 전자제품 조립 기업 폭스콘, 전력 부품 기업 델타전자 등도 일제히 강세를 보였습니다.대만 증시는 지난 6일 사상 최고치인 4만 9968.92를 기록한 이후 6% 가까이 밀려나며 투자자들의 불안감을 키웠습니다. 하지만 현지 베테랑 증권 분석가 두진룽은 이번 하락을 타개책으로 삼았습니다.현지 매체 TVBS에 따르면 두진룽은 최근 주가가 떨어진 틈을 타 TSMC 주식을 주당 2390대만달러(약 9만 7300원)에 매수했다고 밝혔습니다.대만에서 TSMC는 ‘나라를 지키는 든든한 산’이라는 뜻의 ‘호국신산(護國神山)’으로 불립니다. TSMC 역시 지난 5일 사상 최고가를 경신한 뒤 고점 대비 6%가량 밀린 2430대만달러 선에서 거래되고 있습니다.두진룽은 가권지수가 고점 대비 3000포인트가량 떨어졌을 때 1차 매수에 나섰고, 낙폭이 4000포인트까지 커지자 TSMC를 추가로 사들였다고 말했습니다.그는 이번 하락을 두고 장기적인 상승 흐름 속에서 잠시 숨을 고르는 “건강한 조정”이라고 진단했습니다. 이어 투자자들에게 “한꺼번에 자금을 넣기보다는 여러 번에 나눠 분할 매수하고, 시장이 바닥을 잡았는지 나타내는 세 가지 신호를 세심하게 살펴야 한다”고 조언했습니다.그가 TSMC를 적극적으로 매수한 배경에는 탄탄한 기업 기초체력(펀더멘털)에 대한 신뢰가 자리 잡고 있습니다. 실제로 TSMC는 지난 15일 시장 기대치를 뛰어넘는 강력한 3분기 실적을 발표하며 재차 주목받았습니다. 한 분석가는 TSMC의 주당순이익(EPS) 전망치를 상향 조정했습니다. 여기에 주가수익비율(PER) 25배를 적용하면, 주가가 향후 5000대만달러(약 20만 3700원)까지 상승할 수 있다는 계산이 나온다는 설명입니다.투자자들의 가장 큰 관심사는 ‘하락세가 언제 멈출 것인가’입니다. 두진룽은 그 첫 번째 바닥 신호로 외환시장의 움직임을 꼽았습니다.최근 타이베이 외환시장에서는 거래량이 눈에 띄게 증가했습니다. 두진룽은 환율이 비교적 낮은 구간에서 거래가 크게 늘어나는 현상이 그동안 이어지던 대만달러의 가치 하락을 멈추게 하는 전환점이 되는 경우가 많았다고 분석했습니다. 대만달러 가치가 안정을 되찾는다면, 외국인 투자자들이 대만 주식을 팔고 자금을 유출하는 흐름도 일단락될 것으로 내다봤습니다.두 번째 신호는 선물시장의 변화입니다. 이번 하락장에서 외국인은 주식 현물을 대거 매도했을 뿐만 아니라, 대만 지수 선물시장에서도 주가 하락에 베팅하는 ‘매도 포지션’을 대량으로 쌓아두었습니다.두진룽은 “다가오는 지수 선물 만기일을 전후해 외국인이 매도 포지션 줄이고 숏커버링(공매도 청산을 위한 주식 재매수)에 나서는지 유심히 지켜봐야 한다”고 강조했습니다. 이 포지션이 정리되어야 시장을 짓누른 매도 압력이 소화되었는지 판단할 수 있다는 설명입니다.세 번째 신호는 대만 국내 개인 및 기관 투자자들의 탄탄한 매수세입니다. 두진룽은 지수가 크게 하락했음에도 불구하고 하한가(하루 가격 제한폭)까지 추락한 종목이 많지 않았다는 점에 주목했습니다.1주 단위로 거래하는 ‘단주 거래’가 32년 만에 최대치를 기록했고, 자산운용사가 운용하는 액티브 펀드 규모 역시 3500억 대만달러(약 14조 2630억원)를 넘어섰습니다. 그는 상승·하락 종목 수의 비율을 보여주는 지표와 빚을 내 주식을 사는 신용융자 잔액 등을 종합해 볼 때, 국내 자금의 저가 매수 의지가 상당히 강하다고 평가했습니다.두진룽은 증시 반등의 결정적 분기점으로 오는 11월 3일 예정된 미국 중간선거 전후를 지목했습니다. 그는 “선거 관련 정치적 불확실성이 해소되고 나면 증시의 방향성도 한층 명확해질 것”이라고 전망했습니다.