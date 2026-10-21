강서여성인력개발센터, 10월 27일 의료·4차산업 분야 취업박람회 개최

세줄 요약 강서여성인력개발센터와 강서여성새로일하기센터가 10월 27일 KBS스포츠월드에서 의료지원인력·4차산업 전문직종 취업박람회를 개최한다. 간호·원무·개발자·AI 강사 등 채용과 현장면접을 진행하고, 퍼스널컬러 컨설팅과 적성검사, 체험존도 운영한다. 의료·4차산업 전문직종 취업박람회 개최

간호·개발자·AI강사 등 채용 기회 제공

면접·컨설팅·체험존 등 취업지원 운영

이미지 확대 사진=강서여성인력개발센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=강서여성인력개발센터 제공

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강서여성인력개발센터·강서여성새로일하기센터가 오는 10월 27일 KBS스포츠월드 아레나홀에서 ‘의료지원인력 및 4차산업분야 전문직종 취업박람회’를 개최한다.이번 행사는 급변하는 산업 환경 속에서 늘어나는 인력 수요에 적극 대처하고, 구직자와 우수 기업을 연결하는 든든한 가교 역할을 위해 기획됐다. 특히 의료지원인력 및 4차산업 분야를 중심으로 다채로운 채용 정보를 제공하며, 현장 면접을 통해 구직자들에게 실질적인 취업 기회를 선사할 예정이다.채용 분야는 의료지원인력과 4차산업 관련 전문직종으로 나뉜다. 의료 분야에서는 간호사, 간호조무사, 원무행정, 병원코디네이터, 병동보조 인력 등을 모집한다. 4차산업분야에서는 RPA·파이썬·자바·리액트 등 관련 기술을 활용하는 소프트웨어 개발자와 AI·로봇 관련 방과 후 및 늘봄 교육 강사 등을 대상으로 채용이 이뤄진다. 이와 함께 MICE 기획자, 사무행정, 조리사, 사회복지사, 돌봄 및 요양보호 인력, 서비스업, 단순노무 등 다양한 직종의 간접채용도 진행된다.행사장에서는 구직자들을 위한 다채로운 취업 지원 프로그램이 운영됩니다. 개인별 맞춤 퍼스널컬러 면접 이미지 컨설팅과 지문적성 테스트를 비롯해 스트레스 진단 및 해소 프로그램, 힐링 원예체험 등이 마련된다.아울러 AI 로봇 및 생성형 AI 체험존과 유망직업 전시관도 함께 선보인다. 이와 함께 서울 강서고용복지플러스센터 및 강서구청 일자리센터 등 유관기관들의 협력관도 설치되어 실질적인 도움을 제공할 예정이다.행사는 10월 27일 화요일 오후 2시부터 4시 40분까지 진행된다. 현장 접수는 오후 4시 20분에 마감되며, 참여 구직자는 구직신청서를 작성해야 한다. 실업급여 수급자를 위한 구직활동확인서 발급이 가능하고, 참가자에게는 소정의 기념품이 제공된다.