내년 가상자산 과세 예정대로 추진

정부 “소득 있는 곳 원칙 존중”
내년 1월 1일로 예정된 가상자산 과세를 앞두고 정부가 예정대로 시행한다는 원칙을 재확인했다. 과세 인프라와 거래 유형별 기준 등을 점검하며 준비를 이어갈 방침이다. 권대영 재정경제부 1차관은 20일 서울지방조달청에서 금융위원회와 가상자산 업계 관계자, 전문가 등이 참석한 가운데 열린 가상자산 과세 현장 간담회에서 “소득이 있는 곳에 과세가 있다는 원칙은 존중돼야 한다”며 “과세 인프라와 시장 규율 체계가 함께 갖춰져야 한다”고 밝혔다.
업계·전문가들 “제도 보완해야”
2020년 말 소득세법 개정으로 도입된 가상자산 과세는 가상자산 양도·대여로 얻은 연간 소득에서 기본공제 250만원을 뺀 금액에 22%의 세율을 적용하는 제도다. 그러나 시행은 이후 세 차례 유예됐다. 과세 체계 정비와 인프라 구축이 충분하지 않다는 지적에 투자자들의 반발까지 고려한 결정이었다. 박훈 서울시립대 교수는 “미국, 영국, 일본 등은 이미 가상자산에 과세하고 있다”며 “우리도 합리적인 과세와 제도 안착을 위한 종합적인 로드맵을 고민할 필요가 있다”고 말했다.
노성철 서울시의원, 강남상가아파트 정비 첫걸음 위한 ‘기초조사 예산 1억원’ 확보 추진
노성철 서울시의회 의원(더불어민주당·동작3)은 지난 19일 서울시의회 제1대회의실에서 ‘노후 시장·공동주택 복합건축물의 정비방안 모색을 위한 정책토론회’를 열고, 상도1동 강남상가아파트의 정비 착수를 지원하기 위한 기초조사 및 정비 방향 검토 예산 1억원 확보를 추진하겠다고 밝혔다. 이번 토론회는 상도1동 강남상가아파트를 필두로 노후된 시장 및 공동주택 복합건축물의 정비 사업이 오랜 기간 표류하는 이유를 진단하고, 주민 주도의 실질적인 사업 착수를 뒷받침할 공공의 지원책을 모색하기 위해 개최됐다. 발제는 김윤석 동작구 도시정비과장이 진행했으며, 권대중 좌장이 토론을 이끄는 가운데 이수홍 동작구의원, 서울시 관계 공무원, 정비사업 전문가를 비롯해 상가 및 공동주택 소유주와 지역 주민들이 참석해 다양한 의견을 교환했다. 이 자리에서 참석자들은 좁은 부지 면적, 과도한 기존 용적률, 복잡하게 얽힌 토지 및 건물 소유권, 추진위원회 등 조직 결성의 난항, 초기 자금 마련의 압박 등을 주요 정비 걸림돌로 지목했다. 아울러 일방적인 정비 방식이나 개발구역 선점에 앞서 세밀한 기초 조사와 복수의 대안에 대한 사업성 분석이 우선되어야 한다는 제언이 모아졌다. 특히 주민
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업계와 전문가들은 과세 시행에 앞서 제도를 보완해야 한다고 강조했다. 거래 방식이 다양해진 만큼 과세 기준을 명확히 하고 사업자가 과세 자료 제출 시스템을 구축하고 검증할 준비 기간도 고려해야 한다는 것이다. 국내외 거래소 이용자 간 과세 형평성을 확보하는 문제도 주요 과제로 제시됐다. 또 스테이킹 등 거래 유형별 과세 기준을 명확히 하고 손실 이월공제와 신고 편의를 개선해야 한다는 의견도 나왔다. 정부는 이날 제기된 의견을 바탕으로 관계 부처와 협의를 이어갈 방침이다.
2026-10-21 B3면
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