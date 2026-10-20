‘AI 공포’ 떨던 나스닥, 반도체 덕에 숨 돌렸다…이번 주 승부처는? [재테크+]

마이크론 3%·엔비디아 1.4%↑…반등 주도

앤트로픽 매출 급증에도 ‘성장 지속성’ 의문

이번 주 메타·테슬라 실적이 AI 성장 가늠자

이미지 확대 인공지능(AI) 생성 일러스트 닫기 이미지 확대 보기 인공지능(AI) 생성 일러스트

세줄 요약 미국 증시에서 AI 투자 불안이 잦아든 가운데 반도체주가 나스닥 반등을 이끌었다. 마이크론·엔비디아·브로드컴이 오르며 필라델피아 반도체지수도 상승했다. 다만 AI 거품 논란은 여전해 메타와 테슬라의 실적 발표가 시장의 다음 분수령이 될 전망이다. 반도체주 강세로 나스닥100 1.2% 반등

AI 거품 우려 여전, 코어위브·네오클라우드 불안

메타·테슬라 실적이 AI 성장성 시험대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일주일 동안 얼어붙어 있던 인공지능(AI) 투자 심리가 모처럼 온기를 되찾으면서 주요 기술주들이 반등에 성공했습니다. 다만 AI 산업이 지금과 같은 고속 성장을 이어갈 수 있을지 의구심을 품는 시선은 여전해, 이번 주 예정된 대형 기술기업들의 실적 발표에 시장의 관심이 집중되고 있습니다.19일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 기술주 중심의 나스닥100지수는 1.2% 상승한 2만 9529.34로 거래를 마쳤습니다. 같은 날 스탠더드앤푸어스(S＆P)500지수는 0.4% 오른 7690.73을 기록했지만, 다우존스30산업평균지수는 0.1% 내린 5만 1966.03으로 마감했습니다. 중·소형주로 이루어진 러셀2000지수 역시 0.3% 오름세를 보였습니다.이번 반등을 주도한 건 반도체 종목들이었습니다. 마이크론 테크놀로지(3.0%)와 엔비디아(1.4%), 브로드컴(1.8%) 등 주요 칩 제조사들이 일제히 오르며 필라델피아 반도체지수는 약 1.6% 뛰어올랐습니다. 주요 반도체 기업을 묶어 투자하는 ‘반에크 반도체 상장지수펀드(ETF)’와 ‘아이셰어즈 반도체 ETF’도 2%를 살짝 넘기는 상승률을 기록했습니다.지수의 움직임을 그대로 반영하는 주요 ETF들도 비슷한 흐름을 나타냈습니다. 나스닥100을 추종하는 ‘인베스코 QQQ 트러스트’는 1.2%, S＆P500을 따르는 ‘SPDR S＆P500 ETF’는 0.4% 올랐으나, 다우지수를 추종하는 ETF는 뚜렷한 변동 없이 제자리에 머물렀습니다.이날의 상승세는 지난주에 있었던 급락 이후 찾아왔습니다. S＆P500지수는 지난 한 주 동안에만 2% 가까이 하락하며 6월 말 이후 7일 기준 가장 큰 낙폭을 기록했습니다. 나스닥지수 또한 4.5% 떨어지며 4주 동안 이어지던 상승세를 멈췄습니다.시장 불안의 기원은 AI 업계였습니다. AI 개발사인 앤트로픽의 올 3분기 매출은 168억 달러(약 22조 3255억원)를 기록해 2분기의 116억 달러(약 15조 4152억원)보다 대폭 늘어났으나, 투자자들은 오히려 AI 산업의 확장이 언제까지 지속될 수 있을지 의문을 제기했습니다.AI 전용 클라우드 기업인 코어위브를 바라보는 시선도 냉담해졌습니다. 회사채 투자자들이 자금을 회수하기 시작하면서 코어위브의 신용부도스와프(CDS) 금리가 ‘부실’ 수준까지 치솟았습니다. CDS는 기업의 부도 위험에 대비하는 일종의 보험 상품으로, 이 수치가 상승할수록 시장이 해당 기업의 채무 불이행 가능성을 높게 평가한다는 뜻입니다. 코어위브 주가는 이날도 0.4% 하락하며 지난주의 약세를 이어갔습니다.시장조사기관 가트너의 경고 역시 시장의 불안감을 키웠습니다. AI 연산 인프라를 대여해 주는 이른바 ‘네오클라우드’ 신생 기업 중 80%가 도산할 것이라는 전망이 나왔기 때문입니다. 막대한 설비투자 규모에 비해 실제로 거두어들이는 매출이 턱없이 부족하다는 이유를 들었습니다.이제 투자자들의 관심은 메타와 테슬라 실적 발표에 쏠려 있습니다. 두 기업의 성적표를 보면 AI 산업이 실제로 얼마나 빠르게 성장하고 있는지 가늠할 수 있기 때문입니다. 메타와 테슬라는 오는 21일 미국 증시 마감 직후 나란히 3분기 실적을 공개합니다.이 밖에 애플은 오는 28일 로스앤젤레스에서 신제품 공개 행사를 연다고 공식 발표했습니다. 이 자리에서는 터치스크린을 최초로 탑재한 맥북 프로를 선보일 것으로 예상됩니다. 오랫동안 기존 노트북 디자인을 고수해 온 애플에게는 커다란 변화인 셈입니다.