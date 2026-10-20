‘2026 홈케어·재활·복지 전시회’ 10월 21일 코엑스 개막

세줄 요약 ‘2026 홈케어·재활·복지 전시회’가 21~23일 코엑스에서 열려 AI·에이지테크 기반 돌봄·재활·복지 기술을 선보인다. 236개 업체가 참여해 로봇, 센서, 보조기기, 홈케어 의료기기 등을 전시하고, 체험과 상담회로 국내외 판로 확대를 지원한다. 코엑스서 21일 개막, 돌봄산업 최신 흐름 조망

AI·에이지테크 기반 재활·복지 기술 대거 전시

체험·상담·수출상담회로 판로 확대 지원

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인공지능(AI)과 에이지테크(AgeTech·고령친화기술)를 접목한 최신 돌봄·재활 산업의 흐름을 한자리에서 조망하는 자리가 마련된다.한국의료기기유통협회와 한국장애인단체총연합회, 위엑스포는 오는 21일부터 23일까지 사흘간 서울 삼성동 코엑스(COEX) 3층 D홀에서 ‘2026 홈케어·재활·복지 전시회(Reha·Homecare 2026)’를 공동 개최한다고 20일 밝혔다. 개막식은 21일 오전 11시 코엑스 D홀 입구에서 열린다.올해로 6회째를 맞는 이번 전시회는 초고령사회 진입과 지역사회 통합돌봄 체계 확산에 발맞춰 기획됐다. 의료기관 중심에서 가정과 지역사회 중심으로 이동하는 돌봄 환경 변화에 대응해, 스마트 돌봄을 구현하는 디지털 전환(DX) 기술과 관련 제품·서비스를 집중 조명한다.현재 요양·복지·재활 시설에서도 이용자와 환자의 안전과 자립생활을 지원하고 자존감을 높이는 한편, 서비스 품질을 향상하고 종사자의 업무 부담을 줄이기 위한 시설의 현대화에 대한 수요가 확대되고 있다. 이러한 변화에 발맞춰 올해 전시회에서는 국내외 236개 업체가 참여하며, 주요 제품 분야는 ▲AI 케어·돌봄로봇·IoT센서·웨어러블기기 ▲Care Tech ▲AgeTech 기반 스마트 돌봄 기술을 비롯해 ▲재활 로봇 솔루션 ▲이동·보조기기 등 복지용구 ▲홈케어 의료기기 ▲건강관리·생활 지원기기 ▲요양병원·재가센터 등 시설용 설비 ▲재가 돌봄 솔루션 등으로 산업 전반의 다양한 제품이 소개된다.이번 행사는 단순 제품 전시를 넘어 개발 기업과 실제 수요처인 의료·재활·요양·복지 현장을 직접 연결하는 데 초점을 맞췄다. 참관객이 현장에서 기기를 직접 구동하며 성능을 확인할 수 있도록 체험 요소를 강화했으며, 참가기업을 위한 국내 비즈니스상담회를 개최하여 상호 정보교류를 통한 새로운 판로와 시장개척을 지원하고, 수요기관에도 현장에서 활용할 수 있는 기술과 제품을 직접 탐색할 수 있는 기회를 제공한다.아울러, 산업통상부는 한국산업기술시험원(KTL)을 통해 지원하는 의료기기 사업화 촉진 사업의 일환으로 국내기업 해외시장 진출을 위해 13개국의 해외 바이어 35명을 초청해 10월 21일부터 양일간 출품업체와 수출상담회를 진행한다. 국내 기업의 제품과 기술을 해외 바이어에게 소개하고, 해외 유통망 확대와 신규 시장 진출을 위한 실질적인 비즈니스 방안을 모색할 예정이다. 또한 우리나라가 빠르게 초고령사회로 진입한 경험을, 해외에서는 우리의 재활‧복지분야의 AgeTech 기술과 제품이 산업과 연계된 상황에 많은 관심을 보이고 있어서 새로운 시장과 비즈니스 기회를 창출하는 전문 플랫폼으로의 역할도 기대한다.아울러, 국내 유력 기관이 참여하는 다채로운 전문 세미나와 정보교류 프로그램도 함께 진행된다. 올해는 ▲에이지테크·시니어산업의 미래 ▲통합돌봄과 돌봄 산업 정책 ▲AI·로봇 기술을 활용한 돌봄서비스 ▲보조기기 연구개발·현장 적용 등 재활·복지·홈케어 산업의 주요 현안을 주제로 다양한 세미나가 진행된다. 이를 통해, 국내외 전문가와 산업 관계자들의 정보교류로 사회가 요구하는 돌봄서비스의 변화와 산업 발전에 기여할 것으로 기대된다.이 밖에 ‘2026 바이오헬스케어산업전시회’도 병행 개최되어 ▲디지털 헬스케어제품을 비롯해 ▲바이오헬스케어소재 ▲건강기능식품 ▲고령친화식품 ▲메디푸드 ▲바이오뷰티 등 건강산업 전반에 다양한 바이오 기술이 접목된 생활바이오 제품들이 선보여 참관객들의 발길이 몰릴 것으로 기대된다.위엑스포는 “Rehahomecare 2026이 고령자의 건강관리부터 재활·일상 생활지원·돌봄서비스까지 총망라해, 다양한 산업과 기술을 한눈에 살펴볼 수 있는 자리를 마련하고 있으며, 또한 AI·로봇 등 AgeTech산업의 신기술들이, 돌봄 현장에 어떻게 적용되고 있는지를 확인할 수 있는 장이 될 것으로 기대하고 있다”라며, “아울러 돌봄·재활·복지산업의 지속적인 성장과 발전을 지원하는 교류의 장으로 자리매김을 하고, 사회에 꼭 필요한 전시회가 되기 위해 꾸준히 경주해 나갈 것”이라고 전했다.전시회 개막식은 10월 21일(수) 오전 11시, COEX D-Hall(3층) 입구에서 진행한다.