SK하이닉스 ‘반도체 소부장 협력사’에 2조원 금융 지원

김정관 “반도체 상생금융 5조 이상 확대”

이미지 확대 우리은행, 반도체 협력사 금융지원 업무협약 체결 배연수 우리은행 부행장이 19일 경기도 용인 반도체클러스터에서 ‘반도체 산업 수출공급망 강화를 위한 금융지원 업무협약’을 체결한 뒤 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 배연수 우리은행 부행장, 원봉연 에스이티 대표이사, 김정관 산업통상부 장관, 곽노정 SK하이닉스 사장, 장영진 한국무역보험공사 사장. 우리은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 우리은행, 반도체 협력사 금융지원 업무협약 체결 배연수 우리은행 부행장이 19일 경기도 용인 반도체클러스터에서 ‘반도체 산업 수출공급망 강화를 위한 금융지원 업무협약’을 체결한 뒤 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 배연수 우리은행 부행장, 원봉연 에스이티 대표이사, 김정관 산업통상부 장관, 곽노정 SK하이닉스 사장, 장영진 한국무역보험공사 사장. 우리은행 제공

이미지 확대 트리니티팹 추진현황 점검하는 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관(오른쪽)과 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 19일 경기도 용인시 일반산단을 방문해 SK하이닉스의 용인 1호팹 구축현장과 트리니티팹 추진현황을 점검하고 있다. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 트리니티팹 추진현황 점검하는 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관(오른쪽)과 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 19일 경기도 용인시 일반산단을 방문해 SK하이닉스의 용인 1호팹 구축현장과 트리니티팹 추진현황을 점검하고 있다. 산업통상부 제공

이미지 확대 앰코 광주공장 신규 설비 착공식 19일 전남광주통합특별시 북구 앰코테크놀로지코리아 광주공장에서 열린 첨단 반도체 신규 제조라인 착공식에서 이진안 대표, 민형배 시장, 산업통상부 이민우 산업성장실장 등 참석자들이 착공 세리머니하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 앰코 광주공장 신규 설비 착공식 19일 전남광주통합특별시 북구 앰코테크놀로지코리아 광주공장에서 열린 첨단 반도체 신규 제조라인 착공식에서 이진안 대표, 민형배 시장, 산업통상부 이민우 산업성장실장 등 참석자들이 착공 세리머니하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 SK하이닉스와 4대 시중은행, 한국무역보험공사가 1000억원을 출연해 2조원 규모의 반도체 소부장 상생 무역금융을 출범했다. 협력사는 보증 기간 연장, 보증료 할인, 금리 인하 혜택을 받아 설비투자와 R&D 부담을 덜게 된다. 앰코도 광주에 3조원을 투자해 서남권 투자 확대에 나섰다. SK하이닉스·은행·무보, 2조원 상생금융 출범

소부장 협력사 보증 확대·금리 인하 지원

앰코 광주 3조 투자, 서남권 투자 본격화

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반도체 대기업의 호황을 소재·부품·장비(소부장) 중소·중견기업으로 확산하기 위한 2조원 규모 상생 무역금융이 출범했다. SK하이닉스와 4대 시중은행이 출연하고 한국무역보험공사가 보증하는 방식으로, 단일 기업 협약 기준 역대 최대 규모다.산업통상부는 19일 경기 용인 SK하이닉스 반도체 클러스터 홍보관에서 ‘수출공급망 강화보증’ 협약식을 열었다. 김정관 산업부 장관과 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 무역보험공사와 KB국민·신한·우리·하나은행, 소부장 협력사 관계자가 참석했다.SK하이닉스와 4대 은행이 1000억원을 출연하면 무역보험공사가 출연금의 20배인 2조원 규모를 보증한다. SK하이닉스 추천 협력사는 무역보험공사의 심사를 거쳐 보증 기간이 기존 1년에서 3년으로 늘고 100% 보증과 최대 35% 보증료 할인 혜택을 받는다. 은행도 최대 2.5%포인트 금리 인하와 3년간 보증료 전액 지원에 나선다. 반도체가 올해 수출의 42%를 차지하는 점을 감안해 최대 보증 한도는 다른 산업보다 50% 높여 협력사의 설비투자와 기술개발 자금 조달 부담을 낮췄다.지난해 8월 도입된 상생 무역금융은 자동차·조선·철강 등에서 2조 4000억원 규모로 조성됐다. 이번 반도체 분야 지원으로 총 4조 4000억원으로 확대됐다. 산업부는 향후 방산·원전·바이오 분야까지 지원을 넓혀 연내 총 10조원 규모의 재원을 조성할 계획이다.협약식에 앞서 SK하이닉스 용인 반도체 클러스터 1호 공장(팹) 건설 현장을 점검한 김 장관은 “반도체 분야 상생 무역금융을 최소 5조원 이상으로 확대하겠다”며 “연구개발(R＆D), 신규 반도체 펀드, 인력양성 등을 적극 지원해 반도체 호황의 온기가 중소·중견기업에도 골고루 퍼지도록 하겠다”고 밝혔다. 곽 대표는 “K-반도체의 위상을 강화하려면 탄탄한 소부장 생태계 조성이 필수적”이라며 협력사와의 기술 협력을 강조했다.한편 미국 반도체 후공정 기업 앰코테크놀로지는 이날 광주사업장에서 공장 증축 착공식을 열고 2031년까지 3조원을 투자해 2000명을 신규 고용하겠다고 발표했다. 당초 계획보다 투자액은 2조원, 고용 규모는 1000명 늘었다. 인공지능(AI)·고성능컴퓨팅(HPC)용 첨단 패키징 생산시설 4개 동을 신설해 내년 하반기부터 단계적으로 양산에 들어갈 예정이다. 지난 6월 발표된 서남권 첨단산업 발전비전이 실제 투자로 이어진 첫 사례다.