매머드커피, ‘2026 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회’ 참가해 브랜드 경쟁력 선보인다

세줄 요약 매머드커피가 10월 코엑스에서 열리는 2026 IFS 프랜차이즈 박람회에 참가해 자동화 시스템 기반의 매장 운영 노하우와 브랜드 경쟁력을 선보였다. 오피스 상권에서 쌓은 운영 경험, 합리적 가격과 품질을 바탕으로 예비 창업자에게 1대1 맞춤 상담도 제공했다. 박람회 참가로 브랜드 경쟁력 공개

자동화 시스템 기반 운영 노하우 소개

예비 창업자 대상 1대1 상담 진행

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커피 프랜차이즈 브랜드 매머드커피가 자동화 시스템 기반의 효율적인 매장 운영 노하우를 앞세워 예비 창업자들과 직접 만난다.매머드커피는 오는 10월 22일(목)부터 24일(토)까지 사흘간 서울 삼성동 코엑스 C홀에서 열리는 ‘2026 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회(하반기)’에 참가해 브랜드 경쟁력을 선보이고 1대1 맞춤형 창업 상담을 진행한다고 밝혔다.매머드커피는 합리적인 가격과 높은 커피 품질을 토대로 오피스 상권에서 탄탄한 입지를 다져온 브랜드다. 이번 박람회에서는 그동안 쌓아온 매장 운영 노하우와 차별화된 브랜드 경쟁력을 공개하고, 예비 창업자들에게 실질적인 창업 정보를 전달할 예정이다.특히 이번 박람회에서는 커피 품질과 매장 운영 효율성의 균형을 핵심 차별화 포인트로 강조한다. 자동화 커피 머신을 활용한 제조 시스템을 적용해 음료 제조 편의성을 극대화하고, 효율적인 매장 관리를 돕는 브랜드 운영 방식을 제안할 예정이다.더불어 오피스 상권 위주로 축적한 실제 운영 경험을 바탕으로 상권별 세부 운영 전략과 가맹점 개설 과정에 대한 정보도 상세히 공유한다. 예비 창업자들이 실제 창업 과정에서 고려해야 하는 입지 선정과 매장 운영 방식, 가맹 절차 등을 깊이 있게 파악할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞출 방침이다.박람회 현장에서는 브랜드 및 대표 메뉴 소개와 함께 예비 창업자를 위한 개별 상담이 진행된다. 방문객들은 매머드커피의 운영 시스템과 가맹 사업 정보를 직접 확인하고, 자신의 창업 계획과 조건에 맞춘 1대1 상담을 받을 수 있다.매머드커피 관계자는 “카페 창업을 희망하는 예비 창업자들에게는 브랜드의 인지도도 중요하지만 실제 매장을 얼마나 손쉽고 효율적으로 운영할 수 있는지가 핵심 판단 기준”이라며 “이번 박람회에서 매머드커피의 운영 경험과 경쟁력을 포함해 예비 창업자들에게 실질적으로 도움이 되는 정보를 제공하겠다”고 설명했다.이어 “향후에도 경쟁력 있는 가격과 커피 품질이라는 브랜드의 기본 경쟁력을 지켜나가는 한편, 가맹점주들이 효율적으로 매장을 운영할 수 있도록 운영 시스템을 고도화하고 본사 지원 체계를 계속해서 발전시켜 나갈 것”이라고 덧붙였다.한편 ‘2026 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회(하반기)’는 서울 코엑스 C홀에서 10월 22일부터 24일까지 사흘간 열린다. 매머드커피는 이번 박람회 참가를 통해 예비 창업자들과의 접점을 넓히고 가맹 브랜드로서의 매력을 적극 알릴 예정이다.