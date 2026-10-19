메디톡스, ‘ICLAS 서울 2026’ 참가… “네트워크 강화 총력”

세줄 요약 메디톡스는 서울에서 열린 ICLAS 2026에 참가해 코어톡스, 이노톡스, 뉴럭스와 뉴라미스, 뉴비쥬의 임상 경험과 시술 노하우를 소개했다. 뉴로톡신 포럼과 구조적 리프팅 세션에서 최신 시술 동향과 실제 적용법도 공유했다. ICLAS 서울 2026 참가, 임상 경험 공유

코어톡스·뉴라미스 등 제품군 소개

의료진 네트워크 강화·신뢰도 제고

이미지 확대 지난 18일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 열린 ‘ICLAS 서울 2026’의 메디톡스 부스에 사람들이 붐비고 있다. 메디톡스 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 18일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 열린 ‘ICLAS 서울 2026’의 메디톡스 부스에 사람들이 붐비고 있다. 메디톡스 제공

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바이오제약기업 메디톡스는 지난 18일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 열린 국제학술대회 ‘ICLAS 서울 2026’에 참가해 보툴리눔 톡신과 히알루론산 필러 등 주요 제품의 임상 경험과 시술 노하우를 공유했다고 19일 밝혔다.이번 학회에서는 보툴리눔 톡신, 필러, 리프팅, 레이저·에너지 기반 치료 분야의 최신 시술 동향과 정밀한 시술 설계 방안 등이 논의됐다.메디톡스는 ‘뉴로톡신 포럼’과 ‘구조적 리프팅’ 세션에 참여해 보툴리눔 톡신 제제 ‘코어톡스’, ‘이노톡스’, ‘뉴럭스’와 히알루론산 필러 ‘뉴라미스’, 지방개선주사제 ‘뉴비쥬’의 임상 경험과 최신 지견을 소개했다.뉴로톡신 포럼 세션에서는 보툴리눔 톡신의 면역 반응과 분자 설계에 따른 임상적 차이, 하안면부 시술 전략, 지방개선주사제 활용법 등이 다뤄졌다. 패널 토론에서는 보툴리눔 톡신 시술 시 고려사항과 임상적 의사결정 기준에 대한 논의가 이어졌다.구조적 리프팅 세션에서는 이마 필러 시술에 적합한 제품 선택부터 시술 기법, 시술 후 관리까지 실제 임상에 적용할 수 있는 노하우가 소개됐다.메디톡스 관계자는 “보툴리눔 톡신과 필러, 지방개선주사제를 아우르는 제품군과 연구개발(R＆D) 역량을 국내외 의료진에게 알리는 계기가 됐다”며 “제품별 차별성과 임상 활용에 관한 학술 교류를 확대해 의료진과의 네트워크를 강화하고 브랜드 신뢰도를 높이겠다”고 말했다.