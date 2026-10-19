할리스 고객 비번·주소까지 탈탈…민감 정보 276만건 털렸다

가상화폐 채굴 목적 접근 과정에서 유출
2009~2020년 누적 고객 정보 9개 항목
할리스, 인지 후 이틀 지나 고객에 알려
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커피전문점 할리스의 멤버십 시스템이 해킹당해 고객들의 개인정보가 유출된 것으로 알려진 19일 시민들이 서울시내 할리스 커피매장. 연합뉴스
커피전문점 할리스의 멤버십 시스템이 해킹당해 고객들의 개인정보 276만건이 유출된 것으로 드러났다. 할리스커피는 지난 16일 사고를 인지한 뒤 관련 내용을 홈페이지에만 게시하고, 고객들에게는 이틀이 지나서야 문자메시지로 통보한 것으로 파악됐다.
할리스는 19일 공식 입장문에서 “상세 경위는 (외부 공격자가) 가상화폐 채굴을 위해 클라우드 서비스에 비정상적으로 접근하는 과정에서 고객 정보 일부가 유출된 것으로 파악하고 있다”고 밝혔다.
이어 “유출된 데이터는 현재 활성화된 고객 데이터베이스(DB)가 아닌 과거 멤버십 서비스 개편을 위해 제공한 임시 데이터 파일로 파악하고 있다”면서 “한국인터넷진흥원(KISA)에 신고한 개인정보 유출 규모는 약 276만건”이라고 밝혔다.
또 “중복 회원을 포함해 2009년부터 2020년 2월 11일 이내의 누적 고객 데이터로 추정하고 있다”며 “정확한 규모는 추가 확인 중”이라고 설명했다.
유출 항목에는 아이디와 비밀번호를 비롯해 이름, 생년월일, 전화번호, 주소, 이메일, 중복가입확인정보(DI), 이외 서비스 이용 관련 정보 등 9가지 항목이 포함됐다.
할리스는 지난 16일 멤버십 시스템에 외부의 인가되지 않은 접근이 발생해 고객 개인정보가 유출된 사실을 확인했으며, 당일 오후 9시 36분 이런 사실을 회사 홈페이지에 공지했다. 하지만 관련 내용을 피해 고객에게는 이틀 뒤인 지난 18일 문자메시지로 통보한 것으로 파악됐다.
정보 유출 통보를 받은 한 고객은 “어제 저녁 할리스로부터 정보 유출 관련 문자를 받았다”며 “내용을 확인하려고 문자에 안내된 할리스 고객센터로 전화했지만 담당자와 통화할 방법도 없고 홈페이지도 몇 시간 동안 다운돼 있었다”고 했다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, ‘문화가 흐르는 우리동네’로 주민 일상에 문화복지를 더하다
서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 지난 10일 강동아트센터 바람꽃마당에서 열린 ‘블루밍 사운드 페스티벌’에 참석해 지역주민들과 함께 공연을 관람하고 생활 속 문화향유의 의미를 나눴다. ‘블루밍 사운드 페스티벌’이 서울시 민간축제 지원사업에 선정되면서, 지난 10일 오후 5시 30분 강동아트센터 바람꽃마당에서 무료로 개최됐다. 이번 행사는 시민들이 클래식 음악을 친숙하게 접할 수 있도록, 잔디밭에서 가족과 함께 여유를 즐기는 피크닉형 야외 음악축제로 기획됐다. 이날 무대에서는 피아노, 현악 4중주, 전통무용, 퓨전국악, 기타 연주 등 다채로운 장르의 공연이 펼쳐졌고, 둔촌청소년문화의집 당찬청소년뮤지컬단의 특별 초청 무대도 더해졌다. 아울러 ‘블루밍 스케치’ 등 온 가족이 참여할 수 있는 프로그램과 포토존이 운영돼 전 세대가 어우러지는 열린 문화의 장이 마련됐다. 이번 축제는 박춘선 의원이 강조해 온 ‘문화가 흐르는 우리동네’의 비전이 주민들의 실제 문화 향유로 꽃피웠다는 점에서 의미를 더한다. 박 의원은 제11대 서울시의회 의정 활동을 통해 관련 예산 확보에 주력하며, 주민들이 생활권 가까운 곳에서 문화를 누릴 수 있는 든든한 토대를
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앞서 KG그룹은 2020년 9월 할리스에프앤비 지분 93.8%를 1450억원에 인수했다. 운영사는 이후 KG할리스에프앤비를 거쳐 2024년 KG에프앤비로 사명을 변경했다.
세줄 요약
- 할리스 멤버십 해킹, 개인정보 276만건 유출
- 비밀번호·주소 등 민감 정보 9종 포함
- 사고 인지 뒤 고객 통보 지연 논란
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