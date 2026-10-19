예비맘 첫걸음부터 육아맘까지… ‘베팡’, 국민행복카드 발급부터 기저귀 바우처 공식몰까지 통합 지원

세줄 요약 육아 플랫폼 베팡이 국민행복카드 발급 조건과 카드사별 혜택을 비교하고, 정부 지원 바우처 사용까지 연결하는 통합 서비스를 운영했다. 베팡몰은 기저귀 바우처 공식 사용처로 지정돼 포인트 잔액을 편리하게 사용할 수 있으며, 맞춤형 큐레이션과 할인 혜택도 제공한다. 국민행복카드 혜택 비교와 발급 지원

기저귀 바우처 공식몰 연계 사용처 제공

월령·몸무게 맞춤 큐레이션과 할인 운영

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고물가 기조 속에 육아 비용 부담을 덜기 위해 정부 지원 혜택을 적극적으로 활용하는 부모들이 늘고 있다. 이에 발맞춰 육아 플랫폼 ‘베팡’이 임신·출산 필수 카드인 ‘국민행복카드’ 혜택 비교부터 정부 지원 바우처 사용까지 한곳에서 연결하는 통합 서비스를 운영하며 예비 부모와 육아 가정을 지원하고 있다.베팡은 예비 부모들이 복잡하게 느끼기 쉬운 국가 출산·육아 지원금 제도를 알기 쉽게 정리해 안내하고, 주요 카드사별 국민행복카드 발급 조건과 제휴 프로모션 혜택을 한눈에 비교할 수 있는 서비스를 제공한다. 이용자는 캐시백, 상품권, 네이버페이 포인트 등 카드사별 이벤트 혜택을 자신의 소비 패턴에 맞춰 비교·선택할 수 있어 출산 준비 초기 비용 절감에 도움을 받을 수 있다.카드 발급 이후 바우처 사용까지 연계되는 쇼핑 환경도 구축했다. 베팡이 운영하는 자체 쇼핑몰 ‘베팡몰’은 정부의 기저귀 바우처 공식 사용처로 지정돼, 바우처 지원 대상 가정이 국민행복카드 포인트 잔액을 편리하고 합리적으로 사용할 수 있도록 돕는다.특히 베팡몰은 초보 부모들의 제품 선택 고민을 덜어주기 위해 ‘맞춤형 큐레이션’ 기능을 도입했다. 아이의 월령과 몸무게를 입력하면 성장 단계에 알맞은 기저귀 브랜드와 권장 수량을 자동으로 안내해 쇼핑 편의성을 높였다. 아울러 인기 기저귀 제품군에 적용할 수 있는 1만 원 할인 쿠폰 기획전과 첫 구매 고객 대상 물티슈 증정 프로모션 등을 상시 운영하며 바우처 체감 혜택을 넓히고 있다.베팡 관계자는 “예비 부모들이 카드 발급처와 바우처 사용처를 각각 찾아 헤매는 번거로움을 줄이고자 통합적인 혜택 제공에 집중했다”며, “앞으로도 베팡과 베팡몰을 통해 임신부터 육아까지 전 과정에서 고객의 부담을 덜어주는 신뢰받는 플랫폼으로 성장해 나갈 것”이라고 전했다.