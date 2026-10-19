박정훈 군, 美 비영리법인 ‘Park ＆ Partners’ 설립…푸드뱅크서 단체 봉사

세줄 요약 미국 어바인밸리칼리지에 재학 중인 박정훈 군이 캘리포니아에 공익 비영리법인 Park ＆ Partners를 설립했다. 그는 지인들과 오렌지카운티 세컨드 하베스트 푸드뱅크에서 농산물 손질, 분류, 포장 봉사에 참여하며 현장 지원을 이어갔다. 2030년까지 국내외 공익단체에 1억 원을 단계적으로 지원하겠다는 목표도 밝혔다. 박정훈 군, 캘리포니아 비영리법인 설립

오렌지카운티 푸드뱅크서 지인들과 봉사

2030년까지 공익단체 1억 원 지원 목표

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미국 어바인밸리칼리지(Irvine Valley College·IVC)에 재학 중인 박정훈(19) 군이 캘리포니아주에 공익 비영리법인 ‘Park ＆ Partners, Inc.’를 설립했다. 박 군은 현장 봉사와 공익단체 후원을 함께 이어갈 계획이다.박 군은 10월 17일(현지시간) 지인들과 함께 세컨드 하베스트 푸드뱅크 오브 오렌지카운티(Second Harvest Food Bank of Orange County)에서 봉사활동에 참여했다. 그동안 이 기관에서 개인 자원봉사자로 활동해 왔고, 이번에는 직접 참여자를 모아 단체 봉사에 나섰다.참여자들은 이날 농산물 손질과 분류, 상자 포장 작업을 맡아 저소득층에 제공할 식료품을 준비했다. 봉사에는 SBS ‘순간포착 세상에 이런 일이’에 야구 신동으로 소개된 바 있는 백계렬 씨 등 지인들도 함께했다.이 기관 관계자는 “식료품이 주민들에게 전달되기까지는 손질과 분류, 포장 등 여러 준비 과정이 필요하다”며 “자원봉사자들이 이 과정을 함께 맡아 식료품 지원이 이뤄지도록 돕고 있다”고 설명했다.박 군은 “개인으로 참여하던 봉사를 지인들과도 함께하면 좋겠다고 생각해 이번에 참여자를 모았다”며 “앞으로도 현장에서 직접 봉사하면서, Park ＆ Partners를 통해 한국과 미국을 비롯한 국내외 공익단체에 2030년까지 총 1억 원을 단계적으로 지원하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.