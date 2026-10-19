지자체 재정 분담 조정안 73% ‘예산 미반영’

중앙·지방 재원 조율 ‘유명무실’

세줄 요약 국회예산정책처 보고서에 따르면 2018~2025년 지방재정관리위원회가 의결한 재원 분담 조정안 63건 중 46건이 이듬해 예산에 반영되지 않았다. 국고보조사업이 늘며 지방비 부담은 커지는데, 조정안 이행이 부진해 지방 재정난이 심화할 수 있다는 지적이다. 재원 분담 조정안 63건 중 46건 미반영

국고보조사업 확대에 지방비 부담 급증

위원회 의결 이행 점검과 보조율 조정 필요

2026-10-19 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최근 8년간 지방재정관리위원회가 의결한 지방자치단체 재정 분담 조정안 10건 중 7건 이상이 이듬해 예산에 반영되지 않은 것으로 나타났다. 국고보조사업 확대로 지방이 떠안아야 할 사업비 부담은 빠르게 불어나는데 중앙과 지방의 재원 분담을 조율하는 기구는 사실상 유명무실하다는 지적이 나온다.국회예산정책처의 ‘지방자치단체 국고보조사업 운영 평가’ 보고서에 따르면 2018~2025년 지방재정관리위원회(전신 지방재정부담심의위원회)가 의결한 재원 분담 조정안 63건 중 46건(73.0%)이 이듬해 예산에 반영되지 않았다. 반영된 안건은 17건(27.0%)에 그쳤다. 미반영 46건 중 10건은 관련 예산이 아예 편성되지 않았고 36건은 의결한 분담 조정이 이뤄지지 않았다.연도별 반영률도 대체로 낮았다. 2018년 20.0%, 2019년 18.2%, 2023년 20.0%에 불과했다. 2024년 57.1%로 잠시 올랐지만 지난해 50.0%로 다시 꺾였다.반면 지자체가 의무적으로 매칭해야 하는 국고보조사업 부담은 급증세다. 국고보조사업은 중앙정부가 사업비 일부를 대고 나머지를 지자체가 부담하는 구조다. 사업이 늘면 지방비 매칭액도 함께 커져 지자체가 지역 복지·민생 등 자체 사업에 쓸 재원이 줄어들 수 있다. 국고보조사업 규모는 기금을 제외하고 지난해 121조 2000억원(국비 85조 2000억원·지방비 36조원)에서 올해 약 150조원(국비 104조 9176억원·지방비 부담 추정액 45조 1266억원)으로 급격히 불어났다.지방의 재정 부담을 덜어주기로 합의해도 예산에 담기지 않으면 지자체의 재정난은 심화할 수밖에 없다. 위원회 의결이 이행되지 않은 이유와 예산 반영 여부를 점검하고 지방 재정 여건에 맞춰 국고 보조율을 조정해야 한다는 지적이 나온다.