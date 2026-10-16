정부 “‘경기 회복 흐름’ 이어져…고유가 물가압력·민생부담 지속”

재경부 10월 경제동향

이미지 확대 임홍기 재정경제부 경제분석과장이 16일 오전 세종시 정부세종청사에서 26년 10월 최근 경제동향 브리핑을 하고 있다. 세종 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 임홍기 재정경제부 경제분석과장이 16일 오전 세종시 정부세종청사에서 26년 10월 최근 경제동향 브리핑을 하고 있다. 세종 뉴시스

세줄 요약 정부는 수출 호조와 설비투자 증가, 완만한 소비 개선을 근거로 경기 회복 흐름이 이어진다고 봤다. 다만 중동 전쟁으로 불확실성이 커지며 고유가에 따른 물가 상승 압력과 청년층·건설업 등 취약 부문의 고용 부진, 민생 부담은 지속된다고 평가했다. 수출·투자 호조로 경기 회복 흐름 지속

중동 불확실성 확대, 고유가 물가 압력 지속

청년층·취약부문 고용 부진과 민생 부담

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우리 경제가 수출 호조와 투자 증가세에 힘입어 견조한 경기 회복 흐름을 이어가고 있다는 정부 진단이 나왔다. 다만 중동 전쟁에 따른 불확실성이 확대되면서 고유가에 따른 물가 상승 압력이 지속되고, 청년층과 건설업 등 취약계층·부문의 고용 여건도 어려운 것으로 평가됐다.재정경제부는 16일 발표한 ‘최근 경제동향’(그린북) 10월호에서 “최근 우리 경제는 수출이 큰 폭 증가하고, 투자가 양호한 증가세를 보이는 가운데 소비는 완만하게 개선되는 등 견조한 경기회복 흐름이 이어지는 모습”이라고 밝혔다.9월호에서는 같은 평가를 하면서 소비 등 내수 전반의 개선세를 언급했지만, 10월호에서는 투자와 소비를 구분해 진단했다.재경부는 수출과 투자 증가세를 경기 회복의 주요 근거로 들었다. 먼저 수출은 반도체와 컴퓨터, 화장품 등을 중심으로 큰 폭의 증가세를 이어갔다.9월 수출(통관 기준·잠정)은 1209억 4000만 달러로 1년 전보다 83.5% 증가했고, 일평균 수출액은 104.9% 늘었다. 품목별로는 컴퓨터(435%)와 반도체(263%)가 크게 증가했고, 화장품(31%), 선박(30%) 등도 늘었다.투자도 증가세를 보였다. 2분기 설비투자(GDP 잠정치)는 전기 대비 0.2%, 전년 동기 대비 6.3% 증가했다. 다만 8월 설비투자지수는 전월 대비 9.5% 감소했다. 기계류 투자가 1.6% 늘었지만 월별 변동성이 큰 운송장비 투자가 32.8% 줄어든 영향이다. 1년 전과 비교하면 16.1% 증가했다.반면 중동 전쟁에 따른 불확실성이 다소 확대되며 고유가에 따른 물가 상승 압력과 취약계층·부문의 어려운 고용 여건 등 민생 부담은 지속되고 있다고 평가했다.2분기 민간소비는 전기 대비 0.4%, 1년 전과 비교해 2.4% 증가했다. 하지만 8월 소매판매는 전월 대비 1.8% 감소했다. 준내구재 판매가 0.4% 늘었지만 내구재와 비내구재 판매가 각각 4.5%, 1.6% 줄어든 영향이다. 작년 동월 대비로도 0.3% 감소했다.정부는 “8월 휴가철 조업일수 감소와 자동차 업계 파업 등의 영향으로 자동차 생산이 급감하면서 관련 소비 지표에도 부정적인 영향을 미쳤다”고 설명했다.9월 소비자심리지수가 106.6으로 전월(104.5)보다 2.1포인트 상승해 한 달 만에 반등한 것은 향후 소비의 긍정 요인으로 꼽힌다. 반면 백화점 카드 승인액 증가율은 2.7%로 전월(6.0%)보다 둔화한 점은 부정 요인이다.소비자물가 상승 폭은 소폭 축소됐지만 석유류 가격의 상승세는 이어졌다. 지난달 소비자물가는 전년 동월보다 2.9% 올라 전월(3.1%)보다 상승 폭이 0.2%포인트 축소됐다. 석유류 물가는 지난해 9월 가격 하락에 따른 기저효과 등으로 전년 동월보다 14.8% 올라 전월(14.2%)보다 상승 폭이 확대됐다.고용은 전체 취업자 수가 늘었지만 청년층과 취약계층을 중심으로 부진이 이어졌다. 9월 취업자 수는 작년 동월 대비 11만 3000명 증가해 석 달 연속 10만명대 증가 폭을 기록했다. 상용직은 25만 3000명 늘었지만 임시직과 일용직은 각각 8만 1000명, 5만 5000명 감소했다. 청년층(15~29세) 취업자 수도 47개월 연속 줄었다.재경부는 “중동전쟁에 따른 불확실성이 다소 확대된 가운데 고유가에 따른 물가 상승 압력, 취약계층·부문의 어려운 고용 여건 등 민생부담이 지속되고 있다”고 분석했다.그러면서 “중동전쟁 영향 최소화를 위해 주요 품목 수급 관리에 만전을 기하면서 성장의 온기가 경제 전반으로 확산할 수 있도록 민생 안정과 양극화 완화를 위한 정책 노력을 강화하겠다”고 밝혔다.