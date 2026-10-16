한국 주식 200배 레버리지 선물에 금융당국 “보호 안돼” 경고

해외 가상자산거래소 ‘무기한 선물’

금융당국 “규율체계 없는 초고위험 상품”

이미지 확대 금융위원회. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 금융위원회. 뉴스1

세줄 요약 금융위원회가 해외 가상자산거래소에서 거래되는 한국 주식 기초 무기한 선물에 대해 초고위험 상품이라며 경고했다. 만기 없이 24시간 거래되고 10~200배 레버리지가 가능해 작은 변동에도 큰 손실과 강제청산이 발생할 수 있다고 설명했다. 해외 거래소 한국주식 무기한 선물 경고

10~200배 레버리지로 손실·청산 위험 확대

국내 보호 한계, 불법 영업 단속 예고

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해외 가상자산거래소 등에서 한국 주식을 기초로 거래되고 있는 ‘무기한 선물’ 상품에 대해 금융당국이 ‘초고위험 상품’이라면서 주의를 당부했다.금융위원회는 16일 ‘무기한 선물 이용자 유의사항 안내’ 보도참고자료에서 “일반 투자자는 무기한 선물이 초고위험 상품이라는 점을 충분히 인식하고 각별히 유의해야 한다”고 밝혔다.최근 해외 가상자산거래소에서는 삼성전자, SK하이닉스 등을 기초로 수십 배 이상 레버리지로 투자할 수 있는 출시돼 논란이 됐다.무기한 선물은 파생상품인 ‘선물’과 이름이 유사하지만 계약조건이 다르다. 만기도 없고 미래의 특정 시점에 금전 등을 되돌려 받는 것을 전제로 하지도 않는다. 24시간 연중무휴 거래된다. 금융위는 “많은 국가에서 감독 당국의 규율체계가 아직 확립되지 않았다”며 “명칭만으로 비슷한 금융투자상품으로 오인해서는 안된다”고 했다.특히 10~200배의 고레버리지 구조 때문에 기초 자산이 조금만 변동해도 거액의 손실이 발생할 수 있다. 레버리지 배율이 클수록 손실 발생 속도도 커져, 추가적인 증거금을 낼 겨를도 없이 강제 청산될 우려도 있다. 예를 들어 한국 주가지수에 150배 연동될 경우 주가지수가 반대 방향으로 0.66%만 운직여도 투자금 전액이 강제로 청산될 수 있다.금융위는 역외 가상자산 플랫폼의 경우 국내 제도권 금융거래와 같은 수준의 투자자 보호 조치가 어렵다고도 강조했다.금융위는 “역외 플랫폼 사업자의 한국 주식시장과 연동된 상품 출시 현황과 국내 시장에 미치는 영향을 면밀히 모니터링하겠다”며 “역외 플랫폼 사업자의 국내 불법 영업행위가 발견되면 수사기관 고발 등 단호하게 대응할 계획”이라고 말했다.