코스피 2%대 상승, 8거래일만 반등...코스닥은 매수 사이드카

저가 매수세 유입…반등은 AI 수익성 해소가 관건

이미지 확대 16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 주가지수와 환율이 표시되고 있다.

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세줄 요약 코스피가 7거래일 연속 하락을 끝내고 저가 매수세 유입에 힘입어 2%대 상승 마감했다. 코스닥은 장중 6%대까지 오르며 매수 사이드카가 발동됐고, 외국인 순매수와 반도체 대형주 강세가 지수를 끌어올렸다. 코스피, 7거래일 하락 끝 2%대 반등

코스닥, 장중 매수 사이드카 발동

외국인 순매수, 반도체 대형주 강세

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7거래일 연속 하락했던 코스피가 16일 저가 매수세가 유입되면서 2%대 상승 마감했다. 4%대 오른 코스닥 시장에서는 장중 프로그램 매수호가 일시 효력 정지(매수 사이드카)가 발동됐다.이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전날보다 113.83포인트(2.05%) 오른 5668.05로 장을 마쳤다. 장 중 한때 4.60% 오른 5809.94까지 뛰었지만 마감을 앞두고 상승 폭을 일부분 반납했다.개인과 기관은 각각 4847억원, 6834억원 매도 우위였지만 외국인 투자자는 3430억원 순매수했다.삼성전자와 SK하이닉스 등 시가 총액 상위 주도 강세를 보였다. 삼성전자는 전장보다 2.62% 21만 5500원에 장을 마쳤다. SK하이닉스는 0.79% 오른 127만 2000원에 마감했다. 다만 장 한때 5% 안팎의 상승세를 보였으나, 장 후반 상승분을 반납하는 모양새였다. 삼성전자, SK하이닉스의 주가가 전 거래일 대비 상승한 것은 각각 9거래일, 8거래일만이다.간밤 미국 뉴욕증시에서 인공지능(AI)과 반도체 업종을 중심으로 상승한 데다 저가 매수세가 유입된 결과로 해석된다. 다만 본격적인 반등 여부에 대해서는 AI 수익성에 대한 불안감 해소 등이 변수로 꼽힌다.이경민 대신증권 연구원은 “(다음 주 예정된) 메타, 램리서치 등의 실적 발표가 AI 투자 지속성과 반도체 업황에 대한 의구심을 완화할 수 있는 계기가 될 수 있을지가 관건”이라고 설명했다.코스닥 지수는 전날보다 33.96포인트(4.46%) 오른 794.78로 마감했다. 코스닥 지수는 6%대까지 상승하면서 낮 12시 55분쯤 매수 사이드카가 발동되기도 했다. 기관이 1684억원 매수 우위였다.원달러 환율은 이날 서울 외환시장에서 전 거래일보다 13.2원 내린 1331.4원에 주간 거래를 마쳤다.