더 시에나 리조트, 전국체전 개막일 전국 시도지사협의회 간담회 개최

세줄 요약
- 전국체전 개막일, 더 시에나 리조트 간담회 개최
- 전국 시도지사 12명 등 약 40명 참석
- 오메기떡·수정과로 제주 전통 환대
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▲ 제107회 전국체육대회를 맞아 더 시에나 리조트 외벽에 걸린 환영 현수막
제주 더 시에나 리조트는 제107회 전국체육대회 개막일인 16일 리조트 내 레스토랑 ‘까 보스코’에서 전국 시도지사협의회 간담회가 열렸다고 밝혔다.
오는 22일까지 일주일간 제주 일원에서 펼쳐지는 제107회 전국체육대회를 기념해, 더 시에나 리조트는 건물 외벽에 ‘빛나는 제주에서 함께 뛰는 대한민국!’이라는 문구가 적힌 대형 환영 현수막을 내걸고 제주를 방문한 각 지자체장들을 맞이했다.
이날 오후 4시부터 약 1시간 동안 진행된 간담회에는 전국 시도지사 12명을 포함해 관계자 등 약 40명이 참석했다. 리조트 측은 참석자들을 위해 제주 전통 음식인 오메기떡과 수정과 등 다과를 준비해 제주의 맛과 정취를 대접했다.
더 시에나 리조트 관계자는 “전국체육대회 개막일에 전국 시도지사 여러분을 모시게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “제107회 전국체육대회에 참가하는 모든 선수와 관계자 여러분의 열정을 응원하며, 최선을 다하는 모든 분의 땀과 노력이 값진 결실로 이어지기를 기원한다”고 말했다. 이어 “앞으로도 소중한 만남의 순간을 정성껏 준비하는 리조트가 되겠다”고 덧붙였다.
채유미 서울시의원, 2026 제1회 ‘노원한글예술제 돋움’ 참석
서울시의회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)은 지난 9일 한글날을 맞아 노원구 하계동 한글비근린공원에서 개최된 ‘제1회 2026 노원한글예술제 돋움’ 현장을 방문해 축제의 성공적인 개최를 축하하고 지역 문화예술인과 구민들을 격려했다. 이번 행사는 훈민정음 반포 580주년과 한글날 제정 100주년을 기념하는 뜻깊은 종합 예술축제로, 국내 유일의 한글 비석이자 보물 제1524호로 지정된 노원구 하계동의 ‘이윤탁 한글영비’가 지닌 역사적 및 문화적 가치를 널리 알리고 이를 예술로 승화시키기 위해 기획됐다. 축제의 포문을 연 1부에서는 ‘한글과 예술 포럼’이라는 학술 행사가 진행됐으며, 이어지는 2부에서는 다채로운 한글 기획 전시와 시민들이 직접 참여할 수 있는 체험 부스는 물론, 지역 청년 예술인들이 함께 꾸민 풍성한 문화공연이 펼쳐져 공원을 찾은 수많은 가족 단위 구민들에게 큰 즐거움과 볼거리를 선사했다. 채 의원은 관계자들의 노고에 감사를 전하며 “이번 한글예술제를 통해 구민들이 일상 속에서 한글의 아름다움과 인문학적 가치를 체감할 수 있게 되어 매우 기쁘다”고 소회를 밝혔다. 이어 채 의원은 “첫발을 내디딘 노원한글예술제가 앞으로 노원구를 대표하는
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한편, 더 시에나는 전국체육대회 기간 제주를 방문하는 관계자와 응원객들이 편안하게 머물 수 있도록 더 시에나 리조트와 더 시에나 프리모의 다양한 객실 패키지를 공식 홈페이지를 통해 선보이고 있다.
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