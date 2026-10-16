세줄 요약
- 쿠팡 쿠가세 참여, 생활가전 최대 54% 할인
- 세탁기·냉장고·식기세척기 등 선착순 특가 구성
- 19일 라이브 방송, 구매 고객 상품권 제공
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
(마이디어 코리아 제공)
마이디어 코리아가 오는 25일까지 진행되는 쿠팡의 대규모 할인 프로모션 ‘쿠팡 가전 디지털 세일(이하 쿠가세)’에 참여해 주요 생활가전을 최대 54% 할인된 가격에 선보인다.
‘쿠가세’는 쿠팡이 연 2회 개최하는 가전·디지털 카테고리 할인 행사로, 이번 프로모션은 올해 마지막으로 열리는 행사다. 마이디어 코리아는 세탁기, 건조기, 냉장고 등 대형가전부터 식기세척기, 청소기, 주방 및 난방가전에 이르기까지 다양한 품목을 선착순 특별가로 구성했다.
대표 제품으로는 10kg 통돌이 세탁기를 19만원대에 판매하며, 12인용 실버 식기세척기는 28만원대에 선보인다. 233L 멀티 프레쉬 3도어 냉장고도 49만원대의 행사 가격으로 만나볼 수 있다.
주방 및 난방가전도 할인 대상에 포함됐다. 창문형 UV 3인용 식기세척기와 앱 연동 자동문열림 12인용 식기세척기를 비롯해 40L 대용량 에어프라이어 컨벡션오븐은 9만9,000원에 판매한다. 다크그레이와 베이지 색상의 컨벡션히터는 약 54% 할인된 4만9,900원에 구매할 수 있다.
마이디어 코리아는 오는 19일 오후 7시부터 8시까지 라이브 커머스 방송도 진행한다. ‘세탁과 건조는 함께, 생활 공간은 더 넓게, 청소는 더 확실하게’를 주제로 ‘2in1 워시콤보’와 신제품 ‘자동먼지비움 무선청소기 MP9’을 소개한다.
라이브 방송 중 제품을 구매한 고객에게는 백화점 상품권 5만원을 제공한다. 행사 대상 제품과 세부 구매 조건은 쿠팡 내 행사 페이지에서 확인할 수 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
쿠가세는 연간 몇 회 개최되는 행사인가요?