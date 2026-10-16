메가스터디교육그룹 아이비김영, MBC아카데미뷰티학원 11월 분당서현캠퍼스 오픈

세줄 요약 메가스터디교육그룹 자회사 아이비김영이 운영하는 MBC아카데미뷰티학원이 11월 성남 분당구에 분당서현캠퍼스를 개원한다. 미용 입시, 성인 자격증, 취·창업 과정으로 수강생 목적에 맞춘 교육을 제공하고, 1대1 컨설팅과 실무 중심 강의로 지역 미용 교육 거점 역할을 강화할 계획이다. 분당서현캠퍼스 11월 개원, 지역 거점 확대

미용 입시·자격증·취창업 과정 세분화 운영

1대1 컨설팅 결합한 실무 중심 교육 강화

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메가스터디교육의 자회사 아이비김영이 운영하는 미용 교육 브랜드 MBC아카데미뷰티학원이 오는 11월 경기도 성남시 분당구에 ‘분당서현캠퍼스’를 개원한다.이번 신규 캠퍼스 개원은 아이비김영이 추진하는 오프라인 미용 교육 네트워크 확장의 일환으로 진행됐다. 학원 측은 이를 통해 성남 및 분당 권역 수강생들의 교육 접근성을 높이고, 지역 내 미용 교육 인프라를 한층 강화한다는 계획이다.새롭게 문을 여는 분당서현캠퍼스는 수강생의 목적에 따라 세분화된 커리큘럼을 운영한다. 주요 교육 과정은 미용 관련 대학 진학을 대비하는 ‘미용 입시 과정’, 미용사 국가자격증 취득을 위한 ‘성인 자격증 과정’, 현장 실무 역량 강화를 목적으로 한 ‘취·창업 과정’ 등으로 구성된다.특히 메가스터디교육그룹의 교육 시스템과 아이비김영의 성인 교육 운영 노하우를 결합해 실무 중심의 강의를 제공할 예정이다. 단순 기술 습득을 넘어 수강생 개인의 진로 목표에 맞춘 1대1 컨설팅을 병행해 교육의 효율성을 높인다는 설명이다.MBC아카데미뷰티학원 관계자는 “분당서현캠퍼스 개원으로 더 많은 분들께 검증된 교육을 선보일 수 있게 됐다”며 “뷰티 아티스트를 꿈꾸는 청소년은 물론, 새로운 커리어를 준비하는 성인 수강생까지 진학과 취업, 창업이라는 목표를 이룰 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.오픈을 앞둔 MBC아카데미뷰티학원 분당서현캠퍼스가 성남·분당 지역 미용 교육의 거점이 될 것으로 기대를 모으고 있다.