허희수 상미당홀딩스 사장, 쉐이크쉑 이어 치폴레로 외식사업 확대

세줄 요약 허희수 상미당홀딩스 사장이 쉐이크쉑 운영 경험을 바탕으로 치폴레 국내 도입에 참여하며 외식사업을 확대했다. 빅바이트컴퍼니는 치폴레와 합작법인을 세워 한국과 싱가포르 운영권을 확보했고, 서울 강남에 아시아 첫 매장을 열었다. 쉐이크쉑 이어 치폴레 도입 참여

합작법인 설립, 한국·싱가포르 운영권 확보

외식 포트폴리오 다변화 본격화

이미지 확대 롯데몰 수지점에 위치한 쉐이크쉑 용인 수지점 닫기 이미지 확대 보기 롯데몰 수지점에 위치한 쉐이크쉑 용인 수지점

이미지 확대 지난 9월 2일 서울 강남구 치폴레 한국 1호점인 강남점의 오픈을 앞두고 매장 앞에 대기 행렬이 이어지고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 지난 9월 2일 서울 강남구 치폴레 한국 1호점인 강남점의 오픈을 앞두고 매장 앞에 대기 행렬이 이어지고 있다.

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허희수 상미당홀딩스 사장이 쉐이크쉑에 이어 치폴레 멕시칸 그릴의 국내 도입에 참여하며 글로벌 외식 브랜드 사업을 확대하고 있다. 쉐이크쉑의 국내 운영과 동남아시아 사업 경험을 바탕으로 멕시칸 외식 브랜드까지 포트폴리오를 넓히는 행보다.상미당홀딩스 계열사 빅바이트컴퍼니는 치폴레와 합작법인을 설립하고 한국과 싱가포르 사업 운영권을 확보했다. 이를 통해 지난 9월 서울 강남에 치폴레의 한국 1호점이자 아시아 첫 매장을 선보였다.허희수 상미당홀딩스 사장·최고비전책임자(CVO)는 해외 외식 브랜드의 국내 도입과 신사업 발굴 등에 관여해 왔다. 2016년 국내에 선보인 쉐이크쉑과 최근 사업을 시작한 치폴레가 대표적인 사례다.회사 측 설명에 따르면 허 사장은 2011년 미국 뉴욕에서 쉐이크쉑을 접한 뒤 국내 도입을 추진했다. 수년간 협상을 거쳐 2016년 7월 서울 강남에 국내 1호점을 열었다.당시 쉐이크쉑 도입 과정에서는 제품 품질과 매장 경험을 중시하는 외식 수요에 주목했다. 개점 초기 소비자들의 관심을 모은 쉐이크쉑은 제품과 공간, 서비스를 결합한 ‘파인 캐주얼(Fine Casual)’을 내세워 국내 사업을 전개했다.이후 쉐이크쉑 사업은 국내에서 싱가포르와 말레이시아 등 동남아시아 시장으로 확대됐다. 국내에서 쌓은 브랜드 운영 경험을 바탕으로 사업 지역을 넓히고, 각국의 소비문화와 식생활 특성을 고려한 운영 방식을 적용했다.현재 쉐이크쉑 운영 매장 수는 국내 37개, 싱가포르와 말레이시아를 합해 15개다. 해외 시장에서는 브랜드의 정체성을 유지하면서 지역별 특성에 맞는 현지화 전략을 추진해 왔다.치폴레와의 협력은 버거 중심의 글로벌 브랜드 사업을 멕시칸 외식 분야로 확장한 사례다. 치폴레는 소비자가 식재료를 선택해 메뉴를 구성하는 주문 방식과 신선한 식재료를 강조하는 미국의 패스트 캐주얼 브랜드다.쉐이크쉑 도입 당시에는 프리미엄 버거 수요에 주목했다면, 치폴레 사업에서는 개인의 취향에 따라 식사를 구성하는 방식과 식재료의 품질을 중시하는 소비 수요를 고려했다는 것이 회사 측 설명이다.글로벌 브랜드와의 협력에는 국내 시장에 대한 이해와 매장 운영 경험, 브랜드 고유의 특성을 구현할 수 있는 운영 체계가 요구된다. 빅바이트컴퍼니는 쉐이크쉑 등 글로벌 외식 브랜드를 운영해 온 경험을 바탕으로 치폴레 사업을 추진하고 있다.두 브랜드는 버거와 멕시칸 음식이라는 서로 다른 외식 분야에 속하지만, 브랜드별 메뉴와 매장 경험을 국내 소비자에게 제공하는 방식으로 사업을 전개한다는 공통점이 있다.이 같은 사업 확대는 상미당홀딩스 계열 외식사업의 포트폴리오 다변화로 이어지고 있다. 제빵·베이커리 사업을 중심으로 성장해 온 기업이 글로벌 외식 브랜드를 통해 고객층과 사업 영역을 넓히는 과정이다.허 사장은 2007년 파리크라상에 입사한 뒤 마케팅과 미래사업 분야 등을 거치며 글로벌 브랜드 도입과 신사업 발굴에 참여해 왔다. 쉐이크쉑의 국내 도입과 해외 사업 확대에 이어 치폴레와의 신규 파트너십으로 외식사업 범위를 넓히고 있다.향후 과제는 브랜드 도입과 매장 확대를 안정적인 운영과 수익성으로 연결하는 것이다. 치폴레의 국내 사업 역시 소비자 수요에 맞는 매장 운영과 운영 효율성 확보가 지속적인 사업 확대의 기반이 될 전망이다.쉐이크쉑 국내 도입 10년을 맞은 올해 치폴레 사업이 시작되면서, 기존 브랜드의 운영 경험이 새로운 외식 분야에서 어떤 성과로 이어질지 관심이 모인다.한 외식업계 관계자는 “허희수 사장은 해외에서 경쟁력을 인정받은 브랜드의 성장 가능성을 국내 소비 트렌드와 연결해 실제 사업 성과로 만들어 왔다는 점에서 주목할 만하다”며 “쉐이크쉑을 통해 축적한 글로벌 브랜드 운영 경험을 바탕으로 치폴레까지 사업 영역을 넓힌 만큼, 앞으로도 새로운 외식 트렌드를 발굴하고 시장을 확대하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.