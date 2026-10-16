㈜호텔코리아닷컴, 서울 도심 오피스텔 복합 숙박자산으로 재편…글로벌 투자 유치 프로젝트 자문 완료

세줄 요약 호텔코리아닷컴이 서울 중구 광희동 오피스텔을 호텔과 생활형숙박시설이 결합된 복합 숙박자산으로 재설계하고, 글로벌 기관 참여를 이끈 밸류애드 프로젝트 자문을 마쳤다. 전속 자문사로서 사업기획, 투자 구조 설계, 운영사 매칭, 인허가 검토, 거래 종결까지 전 과정을 총괄했다. 서울 광희동 오피스텔, 복합 숙박자산으로 재편

호텔코리아닷컴, 전속 자문사로 전 과정 총괄

글로벌 기관투자자 참여와 거래 종결 완료

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호텔 및 호스피탈리티 부동산 전문기업 ㈜호텔코리아닷컴이 서울 도심 오피스텔을 호텔과 생활형숙박시설이 결합된 복합 숙박자산으로 재편하고, 글로벌 기관 참여를 이끌어낸 밸류애드(Value-add) 프로젝트의 통합 자문을 완료했다고 밝혔다.이번 프로젝트는 서울 중구 광희동 소재 오피스텔의 기존 운영 방식을 재검토하고, 장·단기 숙박 수요를 함께 수용할 수 있는 복합 숙박시설로 사업 구조를 재설계한 사례다. 올해 창립 15년을 맞은 호텔코리아닷컴은 전속 자문사(Exclusive Advisor)로 참여해 자산가치 분석과 사업기획부터 투자 구조 설계, 운영사 매칭, 최종 거래 종결까지 전 과정을 총괄했다.호텔코리아닷컴은 지난 15년간 호텔·리조트·서비스드 레지던스 등 숙박시설의 신축 및 리모델링 개발사업을 비롯해 호텔 운영과 경영 자문, 매각·매입 등 인수합병(M＆A) 자문을 수행해 왔다. 사업타당성 검토와 금융 자문, 프로젝트 매니지먼트(PM), 호텔 직접 운영 및 브랜드 유치 등으로 사업 영역을 확대했으며, 호텔 경영진 출신 인력과 분야별 전문가들의 실무 역량을 이번 프로젝트에 투입했다.이후 매도·매수 양측과 협의해 사업기획과 투자 구조 설계, 계약 협상, 프로젝트 관리(PMO) 전반을 조율했다. 법령 및 인허가 검토는 핵심 과제였다. 호텔코리아닷컴은 숙박시설 전환에 따른 법적 요건을 검토해 용도변경 허가를 이끌어냈고, 장기 운영 수익성과 마케팅 방향, 투자금 회수(Exit) 구조까지 고려해 사업계획을 다듬었다.거래 과정에서는 금융 구조와 계약 조건 관련 쟁점에 대응하고, 단계별 이해관계자 협의를 조율했다. 운영 전략도 주요 자문 영역이었다. 복합 숙박시설의 운영수익 구조를 재설계하고 사업성을 분석했으며, 숙박 운영 브랜드 검토와 운영 파트너 선정 과정에 참여했다. 운영 조건(Term Sheet) 협의에서는 투자자의 요구사항과 실제 운영에 필요한 조건을 함께 검토해 운영 체계를 구체화했다.법률·기술 실사(Due Diligence) 단계에서는 환경과 건물의 물리적 상태, 계약 조건 등 주요 쟁점을 검토하고 조율했다. 매도·매수 양측의 자료 교환을 지원하고 계약 구조와 책임 범위를 정리해 불확실성을 줄이는 데 주력했다. 거래 종결을 위한 주요 과제였던 임차인 명도는 매도 측과 단계별 대응 방안을 마련하고 이해관계자 간 합의를 조율하는 방식으로 해결했다.호텔코리아닷컴 관계자는 “이번 프로젝트는 기존 오피스텔의 입지와 시장성을 바탕으로 자산의 활용 방식을 재설계하고, 투자자의 참여와 최종 거래 종결까지 연결한 밸류애드 사례”라며 “사업기획과 금융 구조화, 운영 전략 수립, 실사 대응 등 각 단계에서 발생하는 다양한 쟁점을 통합적으로 조율했다”고 설명했다.호텔코리아닷컴 관계자는 “이번 프로젝트는 기존 오피스텔의 입지와 시장성을 바탕으로 자산의 활용 방식을 재설계하고, 글로벌 기관투자자의 투자 참여와 최종 거래 종결까지 연결한 밸류애드 사례”라며 “사업기획과 금융 구조화, 운영 전략 수립, 실사 대응 등 각 단계에서 발생하는 다양한 쟁점을 통합적으로 조율했다”고 설명했다.이어 “창립 이후 15년간 호텔 및 호스피탈리티 부동산 분야에서 축적한 개발·운영·투자 자문 경험을 바탕으로 자산의 특성과 시장 환경에 맞는 사업모델을 제시하고 있다”며 “앞으로도 자산 보유자와 투자자를 대상으로 기획부터 거래 종결까지 연계하는 통합 자문 서비스를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.