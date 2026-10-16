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외국인 투자 증권자금 8개월째 매도 우위

서유미 기자
서유미 기자
입력 2026-10-16 13:28
수정 2026-10-16 13:28
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한국은행 ‘국제금융·외환시장 동향’
주식투자자금 한 달 만에 순유출로 전환

지난달 외국인 투자자들이 한국에 투자한 증권 자금이 8개월째 연속 빠져나가고 있다. 지난 8월 순유입으로 전환됐던 외국인 주식 투자자금은 다시 감소했다.

한국은행이 16일 발표한 ‘국제금융·외환시장 동향’ 통계에 따르면 9월 외국인의 주식, 채권 투자자금은 199억 7000만 달러 순유출이었다. 전월 45억 달러 순유출보다 규모가 늘었다.

외국인 자금은 지난 2월부터 순유출 8개월째 순유출을 이어오고 있다. 3월에는 365억 5000만 달러의 순유출을 기록해 역대 최대 규모였다.

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한국은행 제공
한국은행 제공


증권 종류별로는 주식자금이 지난달 4000만 달러 순유입에서 9월 141억 6000만 달러 순유출로 전환됐다. 한은 관계자는 “글로벌 장기금리 상승, 인공지능(AI) 투자 둔화 우려 등으로 투자심리가 위축된 영향”이라고 설명했다.

채권 자금은 58억 1000만 달러 순유출됐다. 올해 7월부터 석 달 연속 순유출이 이어지고 있다.



지난 9월 환율은 원화 강세를 이어갔다. 한국은행은 중동지역 지정학적 불확실성 확대, 미 연방준비제도의 금리 인상 기대 강화 등으로 상승했다가 수출업체의 달러화 매도 증가 영향으로 하락했다고 설명했다. 원달러 환율의 변동 폭은 7.0원, 변동률은 0.52%로 전월보다 확대됐다.
서유미 기자
세줄 요약
  • 외국인 증권자금 8개월 연속 순유출
  • 주식자금 순유입서 대규모 순유출 전환
  • 채권자금도 석 달째 순유출 지속
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