피렐리, SUV 전용 3세대 겨울용 타이어 ‘스콜피온 윈터3’ 공개…18~22인치 30개 규격

세줄 요약 피렐리가 SUV 전용 겨울타이어 스콜피온 윈터3를 공개했다. 18~22인치 30개 규격으로 출시되며, SUV 하중과 높은 차체에 맞춘 구조를 적용했다. 젖은 노면 A등급과 눈길 성능, 내구성, 승차감을 함께 높였다. SUV 전용 3세대 겨울타이어 공개

18~22인치 30개 규격, 젖은 노면 A등급

하중 대응 구조와 눈길 성능 강화

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피렐리가 SUV 전용 겨울용 타이어 신제품 ‘스콜피온 윈터3(Scorpion Winter 3)’를 공개했다. 지난 2년간 차종별로 진행해 온 겨울용 타이어 라인업 개편을 마무리하는 제품으로, 18~22인치 30개 규격으로 출시된다. 출시 시점에 제공되는 모든 교체용 규격이 EU 타이어 라벨 젖은 노면 접지력 A등급을 받았다.스콜피온 윈터3는 전작 스콜피온 윈터2를 잇는 3세대 제품이다. 차체가 무겁고 무게중심이 높은 SUV에 맞춰 내부 구조와 트레드 패턴을 새로 설계했다. 피렐리는 S＆P Global Mobility 자료를 인용해 SUV가 전 세계 자동차 시장의 50% 이상을 차지한다고 밝혔다.개발은 타이어가 높은 하중을 받을 때 나타나는 거동 분석에서 출발했다. 접지면을 재설계해 압력 집중을 분산시켰고, 이는 주행거리 확보와 균일한 마모에 중요한 요소다. 트레드가 닳아도 접지면에서 실제로 작용하는 모서리 기능이 일정하게 유지되도록 해, 사용 기간이 길어져도 눈길과 젖은 노면 접지력이 유지되도록 했다. 내부에는 SUV의 높은 하중을 견디는 전용 카커스 구조를 넣고 트레드 설계도 이에 맞췄다.트레드에는 최근 출시된 신투라토 윈터3의 설계 요소가 반영됐다. 물 배출과 눈길 횡방향 접지력을 돕는 지그재그형 중앙 홈, 홈 안에 눈을 붙잡아 눈과 눈 사이 마찰을 활용하는 피렐리 특허 기술 ‘스노 키퍼 티스(Snow Keeper Teeth)’, 눈길·젖은 노면 성능을 높이고 수막현상 억제에 도움을 주는 높은 트레드 홈 비율 등이 적용됐다. 여기에 SUV 전용으로 트레드 블록 강성을 높여 핸들링과 고하중 조건 내마모성을 확보했고, 사이프 밀도를 조정해 마른 노면 성능도 챙겼다.컴파운드는 고성능 겨울용 타이어 ‘피제로 윈터2(P Zero Winter 2)’ 개발 경험을 바탕으로 했다. 듀얼 코어 폴리머를 비롯한 특수 폴리머를 적용했고, 가소제로 작동 온도 범위를 넓혔다.스콜피온 윈터3 개발 과정에서 피렐리 연구개발팀 엔지니어들은 회사가 구축한 첨단 가상 개발 기술을 폭넓게 활용했다. 피렐리는 정적·동적 시뮬레이터로 변수를 시뮬레이션해 개발 기간과 시제품 수를 줄이면서 마른 노면 핸들링과 주행 감성을 다듬었다고 밝혔다. 실차 시험은 스웨덴 라플란드에 있는 피렐리 소토제로 센터(Pirelli Sottozero Center)에서 진행됐다. 이 시험장은 실내 시험설비를 갖춰 눈길부터 빙판까지 연중 시험이 가능하다.스콜피온 윈터3는 18~22인치, 총 30개 규격으로 출시되며 다양한 특화 기술을 제공한다. 전기차와 플러그인 하이브리드차의 주행거리를 최대 10% 늘리는 데 기여하는 일렉트 기술이 적용되며, 타이어 내부에 특수 흡음재를 장착해 실내로 전달되는 타이어 소음을 줄이는 피렐리 노이즈 캔슬링 시스템(Pirelli Noise Cancelling System, PNCS)도 제공된다. 외부 물체로 인해 타이어에 펑크가 발생했을 때 공기압 유지를 돕는 씰 인사이드(Seal Inside) 기술 적용 제품도 마련됐다.스콜피온 윈터3는 피렐리가 1986년 지상고가 높은 차량을 위해 처음 선보이고 람보르기니 LM002에 최초로 장착했던 스콜피온(Scorpion) 제품군의 최신 모델이다. 이후 스콜피온 라인업은 여름용·겨울용·사계절용 타이어로 확대되며 SUV의 일반 도로 주행용 타이어부터 오프로드용 제품까지 폭넓게 아우르게 됐다.스콜피온은 초기부터 완성차 제조사와의 협업을 통해 제품을 개발하고 신차용 타이어 공급에 주력해 왔다. 스콜피온 윈터3는 이러한 전통을 이어받아 제품군의 포트폴리오를 한층 확대한다. 애스턴마틴, 포르쉐, 람보르기니, 로터스, 아우디, BMW, JLR, 니오 등 주요 프리미엄 및 럭셔리 자동차 브랜드의 차종에 맞춘 맞춤형 개발을 포함해, 스콜피온 제품군은 현재까지 1,200건 이상의 완성차 제조사 OE 호몰로게이션(Homologation)을 확보했다.스콜피온 윈터3로 피렐리의 겨울용 라인업은 SUV와 CUV(크로스오버유틸리티차량)를 위한 스콜피온 윈터3를 비롯해 고성능 차량용 ‘피제로 윈터2’, 세단 및 크로스오버 차량용 ‘신투라토 윈터3’로 구성된다.