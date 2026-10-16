하이생, 효소 제품 역가 업그레이드… 최대 45% 할인 이벤트

세줄 요약 하이생이 대표 효소식품 ‘하이생 효소’를 기능성 강화 버전으로 재출시하고, 11월 1일까지 공식몰 할인 행사를 진행했다. 국내산 곡물 발효 성분을 바탕으로 1포당 역가를 50만 유닛까지 높였고, 스틱형 환 제형으로 휴대성과 목넘김도 개선했다. 구매 구성에 따라 최대 45% 할인과 사은품도 제공했다. 효소 제품 역가 50만 유닛으로 강화

스틱형 환 제형으로 휴대성 개선

11월 1일까지 최대 45% 할인 행사

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프리미엄 효소식품 브랜드 하이생이 대표 제품 ‘하이생 효소’의 기능성을 강화해 재출시하고 이를 기념해 오는 11월 1일까지 특별 할인 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.이번 업그레이드는 국내산 현미·미강·대두 등 곡물 발효 성분을 바탕으로 1포당 역가수치를 50만 유닛(Unit)까지 높여 효소 활성도를 강화한 것이 특징이다. 가루가 아닌 스틱 형태의 작은 환으로 제형을 만들어 목넘김과 휴대 편의성을 높였다.하이생은 제품 리뉴얼을 기념해 공식 온라인몰에서 대규모 프로모션을 펼친다. ‘3+2’ 및 ‘5+3’ 구매 구성에 따라 최대 45% 할인 혜택을 제공하며 구매 고객에게는 총 3만원 상당의 추가 사은품을 증정한다.또한 선착순 50명 한정으로 ‘하이생 효소 30포’를 반값에 판매하는 특가를 진행한다. 제품 구매 후 포토 후기를 남기는 고객에게는 적립금 1만원을, 초성 퀴즈 참여자에게는 추첨을 통해 메가커피 기프티콘을 증정하는 등 다양한 참여 이벤트도 함께 운영한다.하이생 관계자는 “오랜 기간 사랑받아온 하이생 효소의 활성도를 한층 높여 선보이게 됐다”며 “이번 이벤트를 통해 더 많은 소비자가 새로워진 제품을 경험하고 간편하게 건강 관리 습관을 이어가길 바란다”고 말했다.