홍지선 국토부 장관 “호남반도체 산단 부지, 유례없이 빠른 속도로 제공”

광주 군공항 부지 찾아 현장 점검…“교통망·정주여건도 개선”

민형배 시장 “탄약고 부지 조기 착공·산정지구 조기 개발” 건의

최태원 회장 이어 산자부·국방부 등 정부 주무장관들 잇단 방문

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장과 홍지선 국토교통부장관이 15일 오후 서구 군공항 탄약고 이전 예정지를 찾아 호남권 반도체 클러스터 부지를 둘러보고 있다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 전남광주통합특별시장과 홍지선 국토교통부장관이 15일 오후 서구 군공항 탄약고 이전 예정지를 찾아 호남권 반도체 클러스터 부지를 둘러보고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 홍지선 국토부 장관이 광주 군공항 부지를 방문해 호남권 반도체 첨단 국가산단 조성 현황을 점검했다. 장관은 기업 투자 일정에 맞춰 부지를 유례없이 빠르게 조성·제공하겠다고 강조했고, 교통망 확충과 정주여건 개선, 전력·용수 등 인프라 공급도 차질 없이 추진하겠다고 밝혔다. 광주 군공항 부지 방문, 산단 추진 현황 점검

기업 투자 일정 맞춘 부지 조성·적기 제공 강조

교통망·정주여건·전력·용수 인프라 동시 추진

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홍지선 국토교통부 장관이 15일 광주 군공항 부지를 방문, 호남권 반도체 첨단 국가산단 조성사업의 추진현황을 점검했다.전남광주통합특별시는 지난 9일 최태원 SK그룹 회장에 이어 김정관 산업통상부 장관(12일), 강신철 국방부 장관(14일), 홍지선 국토부 장관(15일)이 잇따라 현장을 찾으면서 호남권 반도체 첨단 국가산단 조성이 탄력을 받을 것으로 기대하고 있다.이날 현장 방문에는 홍 장관을 비롯해 민형배 전남광주통합특별시장, 공군·한국토지주택공사(LH) 관계자 등이 참여했다.홍 장관은 광주 군공항에 주둔 중인 제1전투비행단을 찾아 공군 관계자들을 격려하고 “국가적 프로젝트를 위해 공군이 부대 이전으로 참여해 준 점에 대해 깊이 감사드린다”며 “공군의 적극적인 협조가 필요하다”고 당부했다.홍 장관은 광주 군공항 관제탑에서 공항 시설 및 부지 현황을 둘러본 뒤, 우선 개발 부지로 검토 중인 탄약고 이전 예정부지를 직접 방문해 현장 상황을 살펴봤다.광주 군공항 부지는 약 250만평에 이르는 대규모 평탄한 부지와 광주송정역 등 광역교통망이 인접한 우수한 입지 여건을 갖추고 있다. 특히 탄약고 이전 예정부지는 기업의 조기 착공을 위한 우선 검토 대상지로 단계적 부지 공급방안이 논의되고 있다.홍 장관은 “기업의 투자 일정에 맞춰 산단 부지를 유례없이 빠른 속도로 조성하고, 적기에 제공하는 것이 핵심”이라며 “산단 계획 수립 과정에서 기업의 수요를 적극 반영해 충분한 부지를 조성할 예정”이라고 강조했다.홍 장관은 이어 “기업 투자가 지역의 실질적 성장으로 이어질 수 있도록 연계 교통망 확충 및 정주 여건 개선 사업도 동시에 차질 없이 추진하겠다”면서 “전력·용수 등 핵심 인프라의 적기 공급을 위해 관계기관이 최선을 다하고 있으며, 이에 국토부도 적극 협력할 것”이라고 강조했다.민형배 시장은 이날 현장에서 홍지선 장관에게 무안 국가산단 조기 지정, 산정지구 등 주변 정주여건 조기 개발 등을 건의했다. 이와 함께 탄약고 예정 부지 조기 착공과 호남권 반도체 첨단 국가산단 후보지 확대 지정을 요청했다.민 시장은 “최태원 SK그룹 회장과 김정관 산업부 장관에 이어 홍지선 국토부 장관께서 직접 현장을 찾아주신 만큼, 호남권 반도체 국가산단 조성에 더욱 속도가 붙을 것으로 기대한다”고 말했다.