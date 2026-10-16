9월 취업자 11.3만명↑…청년층 고용률 29개월째↓

세줄 요약
- 9월 취업자 11만3000명 증가, 넉 달째 확대
- 청년층 취업자 감소와 고용률 29개월 연속 하락
- 실업률 2.0% 하락에도 비경제활동인구 증가
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17일 서울 서초구 양재aT센터에서 열린 ‘서울시 시니어 일자리박람회 2026’에서 참가자들이 구직 활동을 하고 있다. 2026.9.17 이지훈 기자
지난달 취업자가 1년 전보다 11만 3000명 늘면서 넉 달째 증가세를 이어갔다. 다만 청년층은 14만 7000명 줄어 고용시장 한파가 계속됐다.
국가데이터처가 16일 발표한 9월 고용동향을 보면 지난달 취업자는 2926만 6000명을 기록해 전년 동월 대비 11만 3000명(0.4%) 증가했다. 다만 증가 폭은 전월(18만 4000명)보다 7만 1000명 줄었다.
월간 취업자 수 증가폭은 1월 10만8000명, 2월 23만4000명, 3월 20만6000명으로 두자릿수를 기록한 뒤 중동전쟁 여파로 4월(7만4000명)과 5월(-4만명) 크게 위축됐다. 6월(6만3000명)과 7월(10만8000명), 8월(18만4000명)에는 회복 추세를 나타냈으나 9월 들어 다시 10만명 초반대로 주저앉았다.
청년층 고용률은 44.0%로 1.1%포인트 하락했다. 29개월 연속 내림세다.
전체 실업자는 60만명으로 지난해 같은 달보다 3만 4000명 줄었다. 실업률은 2.0%로 0.1%포인트 하락했다.
박무영 서울시의원, 데이터센터로부터 주민 생활환경 지킨다
박무영 의원(더불어민주당, 구로3)은 15일 주거지 인근 데이터센터 건립에 따른 주민 불안을 덜고 생활환경을 보호하기 위해 주거환경 보호를 위한 데이터센터 입지 관련 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 시행령 개정 촉구 건의안’과 ‘서울시 도시계획 조례 일부개정조례안’을 함께 대표 발의했다. 데이터센터는 냉각설비를 24시간 가동하면서 소음과 열을 내보내고, 대규모 전력을 사용해 화재 위험과 전력망 부담도 크다. 그러나 현행 ‘건축법’상 데이터센터는 일반 방송통신시설로 분류되어 별도의 입지 심의 없이 지을 수 있고, 건축허가가 기속행위로 규정되어 있어 허가권자가 입지를 실질적으로 통제하기 어렵다. 이 때문에 서울을 비롯한 여러 지역에서 데이터센터 건립을 두고 주민과의 갈등이 이어지고 있다. 현재 서울시 도시계획 조례에서는 오직 전용주거지역과 제1종 일반주거지역에서만 데이터센터가 포함된 방송통신시설의 신축을 막고 있다. 하지만 제2종 및 제3종 일반주거지역의 경우 마땅한 제한 규정이 존재하지 않아, 주민들이 거주하는 주택가 한가운데에도 데이터센터가 건립될 수 있는 허점이 있다. 이번 개정안은 제2종과 제3종 일반주거지역까지 데이터센터의 건축을 원천적으로
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비경제활동인구는 1618만 8000명으로 17만 9000명 증가했다. 이 가운데 ‘쉬었음’ 인구는 2만 5000명 줄었다.
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