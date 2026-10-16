[서울데이터랩] 다우 1%대 상승·S＆P500 강세 마감…반도체 약세에 나스닥은 혼조

세줄 요약
- 다우·S&P500 상승, 나스닥은 제한적 흐름
- 금융·제약주 강세, 반도체주 약세 두드러짐
- 필라델피아 반도체지수 하락, 차별화 장세
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15일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 다우존스산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500지수가 상승 마감한 반면, 기술주 중심의 나스닥 지수는 제한적인 흐름을 보이며 혼조세로 장을 마쳤다. 다우존스는 전장보다 556.21포인트(1.08%) 오른 5만 2177.69에 거래를 마쳤고, S＆P500은 25.12포인트(0.33%) 상승한 7744.06을 기록했다. 반면 나스닥 종합지수는 20.16포인트(0.08%) 오른 2만 6713.03으로 소폭 상승하는 데 그쳤고, 나스닥100은 15.22포인트(0.05%) 내린 2만 9935.60으로 마감했다.
이날 시장에서는 대형 우량주와 경기방어주, 금융주가 상대적으로 강세를 보인 반면 반도체를 비롯한 일부 기술주는 약세를 나타냈다. 다우운송지수는 276.72포인트(1.40%) 오른 2만 106.68로 상승 폭이 두드러졌고, 투자심리를 보여주는 변동성지수(VIX)는 0.41포인트(2.43%) 내린 16.46으로 떨어졌다.
업종별로는 제약과 금융, 결제 서비스 관련 종목들의 상승이 눈에 띄었다. 뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데 일라이 릴리는 3.55% 오른 1251.61달러로 강세를 보였고, 비자는 2.13% 상승한 399.75달러, 마스터카드는 2.17% 오른 616.32달러에 마감했다. 유나이티드헬스 그룹도 2.79% 상승한 406.67달러를 기록했다. 오라클 역시 3.00% 오른 134.47달러로 비교적 큰 폭의 상승세를 보였다.
반면 에너지와 일부 산업재, 반도체 관련 종목은 부진했다. 엑슨모빌 홀딩스는 1.32% 내린 174.68달러, 셰브론은 1.23% 하락한 219.32달러를 기록했다. 캐터필러는 1.78% 내린 735.64달러, 델테크놀로지는 6.80% 급락한 473.39달러로 낙폭이 컸다. TSMC ADR도 1.80% 하락한 422.25달러에 마감했다.
나스닥 대형 기술주 흐름은 엇갈렸다. 마이크로소프트는 1.08% 오른 539.44달러, 아마존은 0.27% 상승한 254.76달러, 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 0.45%, 0.37% 올랐다. 반면 엔비디아는 1.84% 내린 217.23달러, 애플은 0.28% 하락한 342.00달러, 메타는 0.11% 내린 736.72달러, 브로드컴은 0.55% 하락한 344.33달러로 거래를 마쳤다. 테슬라도 1.29% 내린 362.44달러를 기록했다.
특히 반도체주 전반의 약세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 103.17포인트(0.88%) 내린 1만 1581.22로 마감했다. 엔비디아와 TSMC ADR, AMD가 각각 1% 넘게 하락했고, 인텔은 2.80%, 램리서치는 3.30% 내렸다. 다만 마이크론 테크놀로지는 1.87% 오른 931.24달러, ASML 홀딩 ADR은 0.45% 상승한 1657.44달러로 일부 종목은 차별화된 흐름을 보였다.
거래대금 상위 종목 가운데서는 엔비디아가 272억달러, 마이크론이 345억달러, 애플이 134억달러, 마이크로소프트가 121억달러를 기록해 대형 기술주를 중심으로 활발한 거래가 이어졌다. 뉴욕증시에서는 뱅크오브아메리카가 0.60%, 제이피모간체이스가 0.07% 오르는 등 은행주도 안정적인 흐름을 나타냈다.
종합하면 이날 미국 증시는 다우와 S＆P500이 견조한 상승세를 보였지만, 반도체주 약세가 나스닥의 추가 상승을 제한하며 지수별 차별화가 나타난 하루였다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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