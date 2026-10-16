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누리호 탄 위성, 14시간 29분 만에 보낸 첫 지상 사진
우주항공청과 카이스트는 지난 7일 한국형발사체 누리호 5호기에 실려 발사된 초소형군집위성 2~6호가 발사 약 14시간 29분 만에 첫 지상 관측 영상을 촬영해 지상국으로 전송하는 데 성공했다고 15일 밝혔다. 사진은 초소형군집위성 6호가 지난 12일 오전 3시 6분에 1m급 해상도로 찍은 미국 몽고메리 지역.
우주항공청 제공
우주항공청 제공
우주항공청과 카이스트는 지난 7일 한국형발사체 누리호 5호기에 실려 발사된 초소형군집위성 2~6호가 발사 약 14시간 29분 만에 첫 지상 관측 영상을 촬영해 지상국으로 전송하는 데 성공했다고 15일 밝혔다. 사진은 초소형군집위성 6호가 지난 12일 오전 3시 6분에 1m급 해상도로 찍은 미국 몽고메리 지역.
우주항공청 제공
2026-10-16 B3면
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누리호 5호기에 실린 초소형군집위성들은 몇 호기부터 몇 호기까지인가?