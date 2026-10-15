‘검은 목요일’...코스피·코스닥 폭락

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인공지능(AI) 투자 수익성 논란이 재부각되면서 15일 코스피가 7% 넘게 급락했다. 코스피는 전 거래일보다 454.59포인트(7.57%) 내린 5,554.22에, 코스닥은 63.06포인트(7.65%) 하락한 760.82에 장을 마쳤다. 이날 코스피와 코스닥 시장에서는 모두 서킷브레이커가 발동했다. 사진은 이날 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 코스피 지수가 장중 5,500선 아래로 떨어진 모습. 2026.10.15 홍윤기 기자