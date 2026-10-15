아이보들, 성수서 체험형 팝업 ‘CCP 리커버리 호텔’ 선보인다

세줄 요약 아이보들이 17일부터 25일까지 성수 RECT 성수에서 체험형 팝업 ‘CCP 리커버리 호텔’을 운영한다. 시카·세라마이드·판테놀을 담은 CCP 라인을 직접 써 보며, 매일 쓰는 더마 케어와 피부 회복 메시지를 경험할 수 있다. 성수 RECT 성수서 CCP 팝업스토어 운영

리커버리 체크인 콘셉트로 체험형 구성

시카·세라마이드·판테놀 데일리 더마 강조

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패밀리 스킨케어 브랜드 아이보들이 오는 17일부터 25일까지 서울 성수동 RECT 성수에서 팝업스토어 ‘CCP 리커버리 호텔’을 운영한다. 도심 속 스트레스에 지친 피부를 위한 ‘리커버리 체크인’을 콘셉트로 꾸몄으며, 방문객은 시카·세라마이드·판테놀을 담은 CCP 라인을 직접 써 보며 아이보들이 내세우는 ‘매일 쓰는 더마’ 케어를 경험할 수 있다.슬로건은 ‘Rest your skin, Reset your day’다. 피부에도 휴식과 회복의 시간이 필요하다는 메시지를 담았고, 아이보들이 추구하는 데일리 더마 케어의 가치를 공간과 제품 경험으로 전달한다.‘매일 쓰는 더마 CCP’는 특별한 날에만 집중적으로 관리하는 스킨케어가 아니다. 매일의 루틴 속에서 피부를 편안하게 관리하고 건강한 피부 장벽을 꾸준히 가꾸는 데일리 더마 솔루션이다. 핵심 성분인 시카(Cica), 세라마이드(Ceramide NP), 판테놀(Dexpanthenol)을 조합한 CCP 콤플렉스를 바탕으로 진정, 보습, 장벽 케어의 균형에 초점을 맞췄다. 반복되는 건조함과 외부 자극으로 민감해진 피부도 일상에서 부담 없이 관리할 수 있도록 했다는 설명이다.팝업 현장에서는 대표 제품인 CCP 크림과 CCP 로션을 비롯해 세럼, 토너패드, 미스트 등을 직접 경험할 수 있다. CCP 라인은 피부 컨디션과 스킨케어 단계에 따라 선택할 수 있도록 제품군을 확장했으며, 산뜻한 데일리 보습부터 집중 진정 및 장벽 케어까지 일상 속 다양한 피부 고민에 대응할 수 있도록 했다.또한 방문객을 위한 다양한 체험 프로그램과 증정 이벤트를 마련해 브랜드와 소비자의 접점을 확대할 계획이다.아이보들 관계자는 “이번 팝업스토어는 CCP 라인이 추구하는 ‘매일 쓰는 더마’의 가치를 고객들이 직접 경험할 수 있도록 기획한 공간”이라며 “특별한 관리가 필요한 순간뿐 아니라 매일의 일상 속에서도 피부를 편안하고 건강하게 가꿀 수 있다는 메시지를 전하고 싶다”고 말했다.아이보들 ‘CCP 리커버리 호텔’ 팝업스토어는 2026년 10월 17일부터 25일까지 서울 성동구 연무장길 65, RECT 성수에서 운영된다.