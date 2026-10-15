반도체 대신 ‘전기’에 베팅…美 억만장자가 새로 찜한 AI ‘숨은 수혜주’ [재테크+]

아마존 28%·비스트라 14%…피터 틸, AI 활용·전력 공급 기업 투자

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이미지 확대 팔란티어 테크놀로지스 공동 창업자인 피터 틸이 지난 2022년 4월 7일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미비치 컨벤션센터에서 열린 ‘비트코인 2022 콘퍼런스’에서 연설하고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 팔란티어 테크놀로지스 공동 창업자인 피터 틸이 지난 2022년 4월 7일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미비치 컨벤션센터에서 열린 ‘비트코인 2022 콘퍼런스’에서 연설하고 있다. AFP 연합뉴스

세줄 요약 피터 틸의 틸 매크로가 2분기 포트폴리오 42%를 아마존과 비스트라로 채웠다. 아마존은 생성형 AI와 AWS 성장으로 실적이 개선됐고, 비스트라는 데이터센터 전력 수요 급증의 수혜를 기대받는다. 월가는 두 종목 모두 추가 상승 여력을 본다고 봤다. 피터 틸, AI 반도체 대신 아마존·비스트라 집중

아마존, 생성형 AI 도입과 AWS 성장세 부각

비스트라, 데이터센터 전력 수요 급증 수혜 기대

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인공지능(AI) 열풍 속에서 억만장자 투자자 피터 틸의 선택은 엔비디아나 마이크론 같은 반도체 기업이 아니었습니다. 그는 AI를 사업 전반에 적극 활용하는 기업과 AI 운용에 필수적인 전력을 공급하는 기업 2곳에 과감하게 투자했습니다.14일(현지시간) 미국 투자 전문 매체 모틀리풀 보도에 따르면 피터 틸이 이끄는 투자회사 ‘틸 매크로’는 지난 2분기 전체 포트폴리오의 42%를 아마존닷컴과 비스트라로 채웠습니다. 두 종목 모두 2분기에 새로 매수한 것으로, 비중은 아마존닷컴이 28%, 비스트라 에너지가 14%를 차지합니다.피터 틸은 데이터 분석 기업 팔란티어 테크놀로지스의 공동 창업자로 유명한데요. 그가 운영하는 틸 매크로는 최근 6개 분기 연속으로 미국 대표 주가지수인 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500을 웃도는 수익률을 기록했습니다.특히 그중 2개 분기 동안은 주식을 단 한 주도 보유하지 않고도 높은 성과를 거두어, 많은 개인 투자자들이 그의 투자 행보를 주목하고 있습니다.틸 매크로가 가장 많이 담은 종목은 아마존닷컴입니다. 아마존닷컴은 세계 최대 규모의 온라인 쇼핑 사업 덕분에 공식적으로는 ‘임의소비재’ 업종으로 분류되지만, 클라우드 컴퓨팅 분야의 독보적인 위치 때문에 대형 테크 기업으로도 함께 거론됩니다.이커머스 분야에서 아마존닷컴은 수백 개의 생성형 AI 응용 프로그램을 도입했습니다. 이 프로그램들은 상품 보관 창고를 최적화하고, 수요를 정확히 예측하며, 최종 배송 단계를 효율적으로 개편하는 데 쓰이고 있습니다. AI를 통해 로봇의 작업 효율도 끌어올렸습니다. 클라우드 사업부인 아마존웹서비스(AWS) 역시 인프라부터 플랫폼, 소프트웨어에 이르기까지 전 단계의 AI 수요를 흡수하고 있습니다.이러한 노력은 가시적인 실적으로 이어지고 있습니다. 지난 2분기 AWS 매출은 전년 동기 대비 37% 급증하며 최근 4년 중 가장 빠른 성장세를 기록했습니다.현재 아마존닷컴 주가는 순이익의 21배 수준에서 거래되고 있습니다. 월가에서는 아마존닷컴의 이익이 향후 3년간 매년 21%씩 증가할 것으로 예상하고 있는데요. 월가에서는 아마존닷컴이 저평가되어 있다는 평가와 함께 목표주가로 현재 주가(250달러)보다 32% 높은 330달러를 제시하고 있습니다.비스트라는 미국 최대 민간 발전사업자인데요. 골드만삭스 분석에 따르면 미국 데이터센터 전력 수요는 지난해 31GW(기가와트)에서 내년 66GW로 2배 이상 뛸 것으로 추산됩니다.이에 따라 지난 10년간 정체되어 있던 미국 전체 전력 수요도 2030년까지 매년 3.5%씩 늘어날 전망이며, 그 중심에는 막대한 AI 인프라 투자가 자리 잡고 있습니다.비스트라는 원자력, 천연가스, 석탄, 재생에너지 등 다양한 발전소를 운영합니다. 여기서 생산한 전기를 전력회사나 기업들과 계약을 맺어 도매시장에 판매하거나, 소매 사업을 통해 가정과 기업에 직접 공급합니다.올해 초 비스트라는 메타와 20년간 2.6GW 규모의 원자력 전력을 공급하는 대형 계약을 체결했습니다. AI 붐이 지속됨에 따라 앞으로 다른 대형 클라우드 기업들과의 추가 계약 가능성도 열려 있다는 평가입니다.현재 비스트라의 주가는 영업현금흐름의 10.8배 수준으로, 최근 10년 평균인 12배를 밑돌고 있습니다. 월가 애널리스트들의 목표주가 중간값은 현재 주가(149달러)보다 41% 높은 210달러로 책정되어 있습니다.