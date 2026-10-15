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청강문화산업대 만화콘텐츠스쿨, 일본 만화 출판사 ‘소라지마’와 산학협력 업무협약

입력 2026-10-15 10:52
수정 2026-10-15 10:54
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세줄 요약
  • 청강문화산업대-소라지마 산학협력 협약 체결
  • 5년간 인적 교류·공동 교육·출판 연계 추진
  • 재학생 13명 대상 1대1 포트폴리오 멘토링
한일 웹툰 창작자 교류 및 공동 교육 프로그램 추진…글로벌 콘텐츠 개발·출판 협력
재학생 13명 대상 1대1 포트폴리오 멘토링 진행…해외 진출 기회 확대
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(사진=청강문화산업대학교 제공)
(사진=청강문화산업대학교 제공)


청강문화산업대학교 만화콘텐츠스쿨이 일본 만화 출판사 소라지마와 손잡고 글로벌 웹툰 인재 양성에 나선다. 양 기관은 향후 5년간 인적 교류와 공동 교육 프로그램을 운영하고, 콘텐츠 개발과 출판 분야에서 협력한다.

청강문화산업대학교(총장 최성신) 만화콘텐츠스쿨은 일본 만화 출판사 주식회사 소라지마(공동대표 마에다 쥬로)와 글로벌 웹툰 인재 양성 및 콘텐츠 산업 교류를 위한 산학협력 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 한국과 일본의 웹툰 교육·산업 현장을 연계하고, 예비 웹툰 창작자의 글로벌 시장 진출 기회를 넓히기 위해 마련됐다. 양 기관은 학술과 산업을 잇는 협력 기반을 구축하기로 뜻을 모았다.

협약에 따라 양 기관은 향후 5년간 ▲학생·교수진·크리에이터 간 상호 방문 및 인적 교류 ▲전문 지식과 산업 정보 공유 ▲공동 컨퍼런스, 워크숍, 교육 프로그램 기획 및 운영 ▲글로벌 콘텐츠 공동 연구·개발 및 출판 연계 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다. 특히 교육 과정과 출판 현장을 연계해 학생들이 작품에 대한 실무 피드백을 받고 해외 출판 환경을 경험할 수 있는 기회를 마련한다는 계획이다.

협약 당일에는 소라지마의 마에다 쥬로(前田儒郎) 공동대표와 SHONEN STOKE(스토크) 편집부 부편집장 등 주요 관계자로 구성된 방한단이 청강문화산업대학교를 방문해 업무협약식을 진행하고, 재학생 대상 1대1 대면 포트폴리오 피드백 세션을 가졌다. 이날 피드백 세션에는 사전 선발된 재학생 13명이 참여해 현직 프로듀서 및 디렉터의 맞춤형 멘토링을 받았으며, 소라지마의 글로벌 작가 모집 프로젝트와 연계한 질의응답도 이어졌다.

청강문화산업대학교 만화콘텐츠스쿨 양혜림 원장은 “소라지마와의 협약은 학생들이 해외 현장 감각을 익히고 글로벌 작가로 성장하는 발판이 될 것”이라며 “앞으로도 정규 교과 및 워크숍, 다가오는 11월 졸업작품 전시회 등과 연계해 실질적인 글로벌 산학협력 성과를 이어가겠다”고 밝혔다.

소라지마 마에다 쥬로 공동대표는 “우수한 창작 역량을 지닌 청강문화산업대학교의 인재들과 직접 만나 소통할 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다”며 “소라지마가 구축해 온 글로벌 유통 네트워크와 청강의 창의적인 인재 풀이 결합해 세계 시장에서 통하는 웰메이드 웹툰 IP가 탄생하기를 바란다”고 전했다.
양승현 리포터
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