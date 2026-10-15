VNTG, 한국마이크로소프트와 제조 AX 생태계 확대

세줄 요약 VNTG가 한국마이크로소프트와 제조 AX 사업 확대를 위한 MOU를 체결했다. VNTG는 설비 제어, MES, ERP 구축·운영 경험을 바탕으로 현장 적용을 맡고, 마이크로소프트는 Azure와 Fabric, Foundry, Copilot 등 AI·클라우드 기술을 지원했다. 초기 PoC를 사업화와 GTM으로 연결하는 구조를 함께 만들 계획이다. 제조 AX 확대 위한 VNTG·MS 업무협약 체결

현장 검증 PoC 기반 GTM·생태계 구축 추진

설비·MES·ERP 경험과 클라우드·AI 결합

이미지 확대 (왼쪽부터) 김태근 VNTG 대표이사, 조원우 한국마이크로소프트 대표이사. (사진=VNTG 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (왼쪽부터) 김태근 VNTG 대표이사, 조원우 한국마이크로소프트 대표이사. (사진=VNTG 제공)

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VNTG가 한국마이크로소프트와 손잡고 제조기업의 인공지능 전환(AX) 사업 확대에 나선다. 양사는 제조 AX 사업을 공동 발굴하고, 초기 프로젝트에서 검증한 사례를 바탕으로 시장 진출과 파트너 생태계 구축을 추진한다.VNTG(브이엔티지, 대표 김태근)는 지난 14일 한국마이크로소프트(대표 조원우)와 제조 AX 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협력에서 VNTG는 설비 제어 시스템부터 MES, ERP까지 제조 IT 전반을 구축·운영해 온 경험을 바탕으로 현장 적용을 맡는다. 서울과 군산, 포항, 창녕, 창원 등 주요 제조 거점에서 시스템 구축부터 실제 운영까지 수행한 경험을 활용할 예정이다.한국마이크로소프트는 애저(Azure), 마이크로소프트 패브릭(Microsoft Fabric), 마이크로소프트 파운드리(Microsoft Foundry), 코파일럿(Copilot), AI 에이전트 등 클라우드·AI 기술을 제공한다.양사는 ▲실행 체계 구축 ▲초기 AX 사업 및 레퍼런스 확보 ▲공동 사업 개발과 시장 진출(GTM) ▲얼라이언스 생태계 조성에 협력한다. 기술 적용에 그치지 않고, 초기 사례를 사업화와 시장 확대로 연결하는 구조를 함께 만든다는 구상이다. VNTG는 설비 데이터 수집·통합, 분석·예측, AI 에이전트 기반 업무 자동화까지 연결해 기업별 환경에 맞는 엔드투엔드 체계를 구현할 예정이다.초기 프로젝트는 VNTG가 제안과 개념 검증(PoC), 구축, 운영을 주도한다. 현장에 안착한 사례를 확보한 뒤 양사가 추가 고객과 사업 기회를 공동 발굴하는 방식이다.제조 현장은 설비와 공정별 운영 환경이 달라, 한 사업장에서 검증한 기술도 다른 현장에 적용할 때 추가 검토가 필요하다. 양사는 AI를 시범 과제로 끝내지 않고, 한 공정에서 검증한 모델을 다른 공정과 사업장으로 확대하는 것도 목표로 한다.제조 AX 관련 솔루션 기업과 스타트업도 함께 발굴한다. 팁스(TIPS) 운영사인 VNTG가 투자한 기업에는 마이크로소프트의 스타트업 지원을 연계해 얼라이언스 생태계를 넓힐 계획이다.이번 협약은 VNTG가 지난 7월 한국요꼬가와전기와 체결한 IT·OT 데이터 통합 협약에 이어, 제조 AX 협력 범위를 클라우드와 AI 영역으로 확장했다는 점에서도 의미가 있다.김태근 VNTG 대표이사는 “VNTG는 제조 현장에서 AX를 처음부터 끝까지 실행해 왔다”며 “이 경험에 마이크로소프트의 기술을 더해 국내 제조기업이 AI를 시험하는 단계를 넘어 현장에서 성과를 내는 단계로 나아가도록 돕겠다”고 말했다. 이어 “초기 사업에서 레퍼런스를 먼저 만들고, 제조 솔루션 기업, 스타트업과의 얼라이언스로 제조 AX의 범위를 넓혀 가겠다”고 덧붙였다.조원우 한국마이크로소프트 대표이사는 “제조기업의 AI 도입은 이제 규모를 넘어 전환의 깊이와 실질적인 성과가 중요한 단계에 접어들었다”며 “제조 현장에 대한 깊은 전문성을 갖춘 VNTG와 협력해 마이크로소프트의 AI 및 클라우드 기술이 국내 제조기업의 실질적인 혁신과 성과로 이어지도록 지원하겠다”고 밝혔다.