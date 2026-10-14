‘금융권 연쇄 해킹’ 피해 16곳으로 늘어… 정보 유출 10만건

당국 2차 긴급 상황대응회의

이미지 확대 해킹 공격 받은 새마을금고, 고객 정보 유출 새마을금고에서 해킹 공격을 받은 사실이 당국에 접수된 것으로 확인된 가운데 14일 서울 시내 한 새마을금고 지점 모습. 금융권에 따르면 새마을금고에서 고객 400명대의 이름·주소·암호화된 주민등록번호 등 일부 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다. 해킹 공격은 지난 10일 오후 연휴기간을 틈타 이뤄졌으며 당국 신고는 이날 접수됐다. 2026.10.14 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 해킹 공격 받은 새마을금고, 고객 정보 유출 새마을금고에서 해킹 공격을 받은 사실이 당국에 접수된 것으로 확인된 가운데 14일 서울 시내 한 새마을금고 지점 모습. 금융권에 따르면 새마을금고에서 고객 400명대의 이름·주소·암호화된 주민등록번호 등 일부 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다. 해킹 공격은 지난 10일 오후 연휴기간을 틈타 이뤄졌으며 당국 신고는 이날 접수됐다. 2026.10.14 연합뉴스

세줄 요약 금융권 연쇄 해킹 피해가 상호금융과 가상자산사업자까지 포함해 16곳으로 늘었다. 성명, 연락처, 주민등록번호, 이메일 등 약 10만건의 정보가 유출됐고, 당국은 취약점 평가를 연 2회로 늘리기로 했다. 피해 금융사 16곳으로 확대, 추가 신고 발생

성명·연락처 등 약 10만건 정보 유출 확인

취약점 평가 연 2회로 강화, 전수 점검 추진

2026-10-15 B3면

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지난달 발생한 ‘금융권 연쇄 해킹’ 피해 회사가 상호금융, 가상자산사업자 등을 포함해 총 16곳으로 늘었다. 현재까지 확인된 정보 유출은 성명, 연락처, 주민등록번호, 이메일 주소 등 약 10만건이다.금융위원회는 14일 신진창 사무처장 주재로 금감원, 금융보안원, 과학기술정보통신부, 행정안전부, 경찰청 등과 ‘제2차 긴급 상황대응회의’를 열고 이같이 밝혔다.기존에 알려진 신한·KB국민·하나·BNK부산은행, 예가람·웰컴·OK저축은행, 현대캐피탈, 새마을금고중앙회, 피에프씨테크놀로지스(PFCT)·모우다 외에 5곳이 추가로 보고됐다. DB저축은행과 산은캐피탈, 브라이트픽스가 침해 사고를 신고했으며, 가상자산업권에서는 고팍스 운영사인 스트리미와 프라뱅에서 사고가 발생한 것으로 파악됐다.계좌 비밀번호나 카드번호 등 부정결제에 직접 악용될 수 있는 정보의 유출은 확인되지 않았다. 금융회사들이 피해 여부를 점검하고 있어 사고 회사는 더 늘어날 수 있다.당국은 추가 피해가 동일 주체의 공격인지, 인공지능(AI)을 활용했는지 조사하고 있다. 금융위 관계자는 “침해 경로와 공격 방식을 신속히 파악하고 있다”고 말했다.당국이 해킹사고 직후 555개 금융회사를 점검한 결과 130곳이 보안에 미흡한 점이 있다고 보고했다. 주로 보안 프로그램 업데이트와 해킹 감시체계의 보완이 필요한 것으로 나타났다. 상대적으로 보안 역량이 약한 전자금융업체와 온라인투자연계금융업체에서 미흡한 사례가 많았다.금융당국은 전산시스템과 외부의 연결 지점을 점검하고, 취약점 평가를 연 1회에서 2회로 늘릴 계획이다. 금융회사가 발견한 위협 정보도 금융보안원을 통해 전 금융권에 신속히 공유하도록 한다. 자체적인 보안 대응 여력을 갖추기 어려운 중소형 금융회사도 공동 보안관제 시스템 구축을 검토한다.﻿