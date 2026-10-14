넘버즈인, 숫자 마스크팩 누적 판매 1억장 돌파

세줄 요약 넘버즈인이 피부 고민에 따라 숫자로 고르는 마스크팩 누적 판매량이 1억장을 넘겼다. 2022년부터 국내외 판매 실적을 합산한 수치이며, 수분·진정부터 주름·리프팅까지 세분화한 제품 구성이 호응을 얻었다. 누적 판매 1억장 돌파, 국내외 실적 합산

피부 고민별 숫자 마스크팩 라인업 호응

성분·시트 차별화, 글로벌 채널 판매

이미지 확대 ¹ 2022년~2026년 10월, 넘버즈인 숫자 마스크팩 전 제품의 국내외 누적 판매량 기준(자사 집계) 닫기 이미지 확대 보기 ¹ 2022년~2026년 10월, 넘버즈인 숫자 마스크팩 전 제품의 국내외 누적 판매량 기준(자사 집계)

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스킨케어 브랜드 넘버즈인(numbuzin)은 자사 ‘숫자 마스크팩’의 누적 판매량이 1억장을 돌파했다고 15일 밝혔다. 2022년부터 이달까지 약 4년간 쌓인 국내외 판매 실적 기준으로, 회사 집계다.넘버즈인은 소비자가 피부 고민에 따라 제품을 숫자로 쉽게 선택할 수 있도록 기획된 브랜드다. 숫자 마스크팩은 수분·진정(1번), 탄력·생기(2번), 모공·결(3번), 쿨링·진정(4번), 흔적·미백(5번), 주름·리프팅(9번) 등 피부 고민별 제품으로 구성됐다.제품별 특성에 따라 에센스 성분과 시트 원단도 다르다. 흔적·미백 관리용 5번에는 비타민 원단 시트를, 쿨링·진정용 4번에는 쑥 원물 시트를 썼다. 소비자는 계절이나 피부 상태에 따라 제품을 고를 수 있다.숫자 마스크팩은 올리브영과 미국 아마존(Amazon), 일본 큐텐(Qoo10) 등 국내외 유통 채널에서 판매 중이며, 이번 누적 판매량에는 국내외 시장 실적이 모두 반영됐다.넘버즈인 관계자는 “누적 판매량 1억장 돌파는 소비자의 다양한 피부 고민에 맞는 제품을 제안해 온 노력이 국내외 시장에서 호응을 얻은 결과”라며 “앞으로도 제품의 본질에 집중하고 다양한 피부 고민을 고려한 제품을 선보이며 글로벌 스킨케어 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.