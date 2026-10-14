맥캘란, 맥캘란 셰리 오크 12년 110 프루프 국내 출시

세줄 요약 맥캘란이 셰리 오크 12년의 캐릭터를 55% ABV로 더 강렬하게 담은 ‘110 프루프’를 국내 출시했다. 10월 20일 잠실 팝업에서 처음 공개하고, 시음과 체험, 마스터 클래스도 함께 운영해 소비자 접점을 넓혔다. 맥캘란 셰리 오크 12년 110 프루프 국내 출시

55% 도수로 셰리 오크 풍미를 더 강렬하게 표현

잠실 팝업서 시음·체험·마스터 클래스 운영

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프리미엄 싱글 몰트 위스키 브랜드 맥캘란(The Macallan)이 셰리 오크 12년의 풍미를 55% 알코올 도수로 표현한 ‘맥캘란 셰리 오크 12년 110 프루프(The Macallan Sherry Oak 12 Years Old 110 Proof)’를 국내에 출시한다. 신제품은 10월 20일부터 시작되는 잠실 팝업에서 처음 만나볼 수 있다.출시를 기념하는 ‘The Macallan Sherry Journey Experience’ 팝업은 10월 20일부터 25일까지 6일간 롯데 에비뉴엘 잠실점 지하 1층 더 크라운에서 오전 10시 30분부터 오후 10시까지 운영된다. 맥캘란의 셰리 오크에 대한 이야기를 다양한 제품과 시음, 체험 프로그램으로 풀어낸다.맥캘란 셰리 오크 12년 110 프루프는 맥캘란을 대표하는 셰리 오크 12년의 캐릭터를 55%의 높은 알코올 도수로 선보이는 싱글 몰트 위스키다. 12년 동안 주로 셰리로 시즈닝한 유러피안 오크 캐스크에서 숙성했으며, 높은 도수를 통해 셰리 오크 특유의 풍부한 과일과 스파이스, 오크의 풍미를 더욱 선명하고 깊이 있게 표현한 것이 특징이다.향에서는 대추야자와 체리 콤포트, 시나몬, 카카오 닙스와 말린 오렌지가 풍부하게 느껴지며, 입안에서는 진한 오크와 건포도, 생강, 스타 아니스, 만다린과 함께 다크초콜릿을 입힌 에스프레소 빈의 풍미가 이어진다. 피니시는 트리클 토피와 모카, 달콤한 시나몬의 따뜻하고 긴 여운으로 마무리된다.신제품은 행사 기간 동안 매일 한정 수량으로 준비되며, 현장 방문객을 대상으로 1인당 1병씩 선착순 판매된다. 현장에서는 110 프루프를 비롯한 맥캘란 위스키를 한 잔씩 경험할 수 있는 니트 메뉴와 여러 제품의 풍미를 비교하는 플라이트 메뉴도 운영한다. 이번 팝업에서 맥캘란 라이프스타일 글라스의 국내 판매도 시작된다. 이벤트 참여 고객에게는 정품 글렌케런 글라스 1개, 보틀 구매 고객에게는 스토즐 노징 글라스 1개가 증정되며, 증정품은 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다.팝업 기간 중에는 맥캘란 홍콩 브랜드 앰버서더 스테판 레반(Stephane Levan)의 소비자 마스터 클래스도 열린다. 10월 23일부터 25일까지 롯데월드몰 6층 더 페어링에서 진행되는 마스터 클래스에서는 셰리 오크 12년과 110 프루프를 직접 비교하며 도수에 따라 달라지는 향과 풍미를 경험하고, 맥캘란의 다양한 셰리 오크 위스키와 페어링도 함께 맛볼 수 있다. 각 세션은 사전 예약으로 참여할 수 있다.디앤피스피리츠 관계자는 “맥캘란 셰리 오크 12년 110 프루프는 많은 소비자에게 익숙한 맥캘란의 셰리 오크 스타일을 더욱 깊고 강렬하게 경험할 수 있는 제품”이라며 “이번 팝업을 통해 신제품뿐 아니라 맥캘란이 오랜 시간 이어온 셰리 시즈닝 오크 캐스크에 대한 이야기를 다양한 방식으로 직접 경험해 보시길 바란다”고 말했다.디앤피스피리츠 관계자는 “맥캘란 셰리 오크 12년 110 프루프는 많은 소비자에게 익숙한 맥캘란의 셰리 오크 스타일을 더욱 깊고 강렬하게 경험할 수 있는 제품”이라며 “이번 팝업을 통해 신제품뿐 아니라 맥캘란이 오랜 시간 이어온 셰리 시즈닝 오크 캐스크에 대한 이야기를 다양한 방식으로 직접 경험해 보시길 바란다”고 말했다.팝업 방문 예약과 세부 프로그램 안내는 맥캘란 공식 카카오톡 채널과 행사 안내 페이지에서 확인할 수 있다.