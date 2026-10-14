한과부터 홍삼까지…‘담다 2026’, 한국 전통식품 도쿄서 선보인다

세줄 요약 aT가 주최하는 ‘담다 2026’ 팝업스토어가 10월 26~29일 도쿄 나카노 마루이에서 열린다. 김치, 장류, 떡, 한과, 홍삼, 식초, 차 등 전통식품 품질인증 품목을 선보이며, 제조 방식과 국내산 원료의 특성을 일본 소비자와 유통 관계자에게 알릴 계획이다. 도쿄서 전통식품 팝업스토어 개최

김치·장류·한과·홍삼 등 품목 소개

제조 방식·국내산 원료 특성 홍보

이미지 확대 ‘담다 2026 韓國傳統食品’ 팝업스토어 포스터. (NOAH 제공) 닫기 이미지 확대 보기 ‘담다 2026 韓國傳統食品’ 팝업스토어 포스터. (NOAH 제공)

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한국 전통식품을 일본 소비자와 유통 관계자에게 소개하는 ‘담다 2026 韓國傳統食品’ 팝업스토어가 오는 10월 26일부터 29일까지 일본 도쿄 나카노 마루이 2층에서 열린다. 전통식품 품질인증 품목을 중심으로 김치와 장류, 떡과 한과 등 다양한 제품을 선보일 예정이다.한국농수산식품유통공사(aT)가 주최하고 한국 전통식품 품질인증 품목 수출협의회가 주관하는 이번 행사는 한일 무역·컨설팅 기업 주식회사 NOAH가 현지 운영을 맡는다. 인삼과 참기름, 녹차, 식초, 누룽지 등도 함께 소개한다.‘담다’ 팝업스토어는 2024년 시작돼 올해로 3회째를 맞는다. 지난해에는 도쿄 게이오백화점 신주쿠점에서 열렸다. 올해는 일본 시장의 유통 여건과 소비자 접근성을 고려해 제품을 구성하고, 전통 제조 방식과 제품별 원료 특성을 소개할 계획이다.떡·한과·누룽지 분야에는 성진식품, 신궁전통한과, 사임당푸드, 하늘바이오, 오성푸드가 참가한다. 성진식품은 ‘담미정 한과 답례세트’를, 신궁전통한과는 김규흔 명인의 꿀약과와 유과, 강정바를 선보인다.사임당푸드는 찹쌀떡과 바람떡을, 하늘바이오는 ‘오희숙 전통부각’을 출품한다. 오성푸드는 국내산 쌀로 만든 누룽지를 소개한다. 일부 제품에는 소분 포장을 적용해 현지 소비자가 편리하게 접할 수 있도록 했다.장류 분야에는 속깊은 이정희, 뚝배기식품, 안동제비원, 옹고집영농조합이 참여한다. 된장과 간장, 고추장, 청국장 등을 통해 업체별 원료와 발효·숙성 방식에 따른 제품 특성을 알릴 예정이다.김치·고춧가루 분야에는 아리울현푸드와 천사애땅 영농조합법인이 참가한다. 김치와 해남산 고춧가루 등 국내산 원료를 활용한 제품을 선보인다. 인삼·도라지 분야에서는 케이지랩과 도라지영농조합법인이 6년근 홍삼과 도라지 가공품을 소개할 예정이다.이 밖에 초정, 비니거파크, 우리밀식품, 봉평농원, 신광수명인차, 북하특품사업단, 조향헌, 성신푸드, 엔자임팜, 꼬숨식품 등이 참가한다. 발효식초와 흑초, 우리밀·메밀 가공식품, 전통차, 장아찌, 조청, 식혜, 수정과, 잼, 참기름과 들기름 등으로 품목을 구성한다.주최 측은 이번 행사를 통해 전통식품의 제조 방식과 품질을 일본 시장에 알릴 방침이다. 특히 발효·숙성 과정과 국내산 원료를 활용한 제품의 특성을 전달하는 데 초점을 맞춘다.NOAH 공병준 대표는 “한국 전통식품은 오랜 시간과 정성이 만든 맛이라는 점에서 일본 소비자에게 충분히 통할 경쟁력을 갖고 있다”며 “올해로 3회째를 맞은 만큼 일본 소비자와 유통 관계자들이 믿고 찾는 행사로 자리 잡을 수 있도록 운영하겠다”고 말했다.주식회사 NOAH는 한국 제품과 브랜드의 일본 시장 진출을 지원하는 한일 무역·컨설팅 기업이다. 현지화 번역과 사업 제안서 개발, 한국 공급사와 일본 바이어·유통사 간 협력 연계 등을 수행하며, 2024년 첫 행사부터 ‘담다’ 팝업스토어의 일본 현지 운영을 맡아왔다.