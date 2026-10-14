모모즈랩, 생초코 필링 넣은 찹쌀떡 출시…15일 GS25서 선보여

세줄 요약 디저트 브랜드 모모즈랩이 생초코 필링을 채운 ‘생초코 찹쌀떡’을 10월 15일 GS25에서 선보인다. 쫄깃한 찹쌀 떡피와 부드럽고 꾸덕한 초콜릿 필링을 함께 담아 식감 대비를 살렸고, 코코아 파우더로 달콤쌉싸름한 맛의 균형도 더했다. 모모즈랩, 생초코 찹쌀떡 GS25 출시

쫄깃한 떡피와 꾸덕한 초코 필링 조합

코코아 파우더로 단맛 균형 강화

이미지 확대 모모즈랩, 생초코 찹쌀떡 / 출처: 로로에프엔비 닫기 이미지 확대 보기 모모즈랩, 생초코 찹쌀떡 / 출처: 로로에프엔비

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디저트 전문기업 로로에프엔비가 전개하는 브랜드 모모즈랩(MOMO’S LAB)이 신제품 ‘생초코 찹쌀떡’을 10월 15일 GS25에서 출시한다. 쫀득한 찹쌀 떡피 안에 부드럽고 꾸덕한 생초코 필링을 채운 제품으로, 서로 다른 식감의 대비를 내세웠다.‘생초코 찹쌀떡’은 익숙한 찹쌀떡에 초콜릿의 풍미를 더한 디저트다. 회사 측은 쫄깃하게 늘어나는 떡피와 밀도 있는 필링을 조합해 한입에 두 가지 식감을 느낄 수 있도록 했다고 설명했다. 담백한 찹쌀떡과 진한 초콜릿 맛의 조합도 특징으로 꼽았다.제품에는 코코아 파우더도 더했다. 첫맛의 달콤함 뒤로 쌉싸름한 맛이 이어지도록 해 단맛에만 치우치지 않게 맛의 균형을 고려했다는 것이 회사 측 설명이다.모모즈랩은 찹쌀떡의 쫄깃함, 생초코의 꾸덕함, 코코아의 풍미를 단계적으로 느낄 수 있도록 제품을 구성했다. 초콜릿 디저트를 즐기는 소비자와 색다른 모찌류 디저트를 찾는 소비자를 모두 겨냥했다.‘생초코 찹쌀떡’은 10월 15일부터 GS25에서 판매된다. 모모즈랩은 편의점 유통 채널을 통해 소비자가 찹쌀떡과 초콜릿을 결합한 제품을 간편하게 접할 수 있도록 할 계획이다. 이번 신제품을 계기로 맛과 식감에 차별화를 둔 디저트 라인업도 지속적으로 확대할 예정이다.