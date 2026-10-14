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퍼블로그, 사진인화 할인 행사…3×5 99원·4×6 129원

입력 2026-10-14 10:12
수정 2026-10-14 10:12
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세줄 요약
  • 퍼블로그, 일반 사진인화 할인 행사 진행
  • 3×5 99원·4×6 129원 쿠폰가 적용
  • 여행·가족사진 실물 보관 수요 겨냥
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사진 제공 : 퍼블로그
사진 제공 : 퍼블로그


포토·굿즈 제작 브랜드 퍼블로그가 일반 사진인화 할인 행사를 진행한다. 쿠폰을 적용하면 3×5 규격은 장당 99원, 4×6 규격은 장당 129원에 이용할 수 있다.

이번 행사는 스마트폰에 저장한 여행 사진과 아이의 성장 기록, 가족사진 등을 실물 사진으로 남기거나 다이어리 꾸미기와 앨범 제작에 활용하려는 고객을 위해 마련됐다. 쿠폰 적용 시 주문 수량에 관계없이 할인받을 수 있어 한 장부터 인화할 수 있다.

퍼블로그는 인화지 등 원부자재 가격 상승으로 일부 사진인화 상품의 가격을 조정했으며, 고객이 자주 이용하는 주요 규격에는 쿠폰 할인 혜택을 제공하고 있다고 설명했다.

사진인화에는 후지필름 인화 용지를 사용한다. 고객은 광택지와 무광택지 중 원하는 마감을 선택하고, 스마트폰이나 디지털카메라로 촬영한 사진을 업로드해 주문할 수 있다.

배송 서비스도 운영한다. 사진인화는 결제 시각과 주문 상품 등 적용 조건을 충족하면 당일 출고되며, 일부 지역과 대상 상품에는 주문 당일 받아볼 수 있는 ‘번개배송’을 제공한다. 배송 방식별 이용 조건은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

퍼블로그 관계자는 “사진인화는 여행이나 가족과의 일상 등 소중한 순간을 눈에 보이는 추억으로 남기는 방법이자 일상 속 취미”라며 “앞으로도 고객들이 부담 없이 사진을 인화할 수 있도록 할인 혜택과 편리한 배송 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

한편 퍼블로그는 사진인화와 포토북을 비롯해 포토카드, 스티커, 아크릴 키링 등 다양한 포토·굿즈 제작 서비스를 운영하고 있다. 이벤트의 상세 내용과 배송 안내는 퍼블로그 홈페이지에서 확인할 수 있다.
양승현 리포터
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