포스코이앤씨 건설현장에 산업용 로봇청소기 도입…반복 청소작업 로봇이 분담

세줄 요약 세림로보틱스가 포스코이앤씨 건설현장에 산업용 로봇청소기를 도입해 바닥 청소와 환경관리의 일부를 자동화했다. 먼지와 분진이 많은 넓은 현장에서 반복 업무를 로봇이 분담하고, 작업자는 판단과 관리가 필요한 일에 집중하도록 지원한다. 포스코이앤씨 현장에 산업용 로봇청소기 도입

반복 청소작업 자동화로 작업자 부담 완화

AI·로봇·IoT 기반 스마트건설 흐름 반영

이미지 확대 포스코이앤씨 건설현장에 적용된 세림로보틱스 산업용 로봇청소기. 반복적인 바닥 청소와 환경관리 업무를 자동화해 작업자의 업무 부담을 줄이는 데 활용되고 있다.

(사진=세림로보틱스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 포스코이앤씨 건설현장에 적용된 세림로보틱스 산업용 로봇청소기. 반복적인 바닥 청소와 환경관리 업무를 자동화해 작업자의 업무 부담을 줄이는 데 활용되고 있다.

(사진=세림로보틱스 제공)

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산업용 로봇 전문기업 세림로보틱스가 포스코이앤씨 건설현장에 산업용 로봇청소기를 공급해 현장 청소와 환경관리 업무에 적용하고 있다고 밝혔다. 회사는 작업자가 하던 반복적인 청소작업의 일부를 로봇이 맡고, 작업자는 현장 관리와 판단이 필요한 업무에 집중하도록 돕는다는 설명이다.건설현장은 공사 과정에서 먼지와 분진, 각종 잔여물이 계속 발생한다. 넓은 콘크리트 바닥을 반복적으로 관리해야 하는 데다, 공정에 따라 작업구역과 이동 동선이 바뀌고 작업자와 자재, 장비가 동시에 움직인다. 상업시설이나 완공된 건축물과는 다른 현장 대응이 필요한 이유다.청소작업도 이런 환경에서는 작업자의 부담을 높이는 요인 중 하나다. 넓은 면적을 사람이 직접 이동하며 관리해야 하기 때문이다. 회사 측은 반복 작업의 일부를 자동화하면 작업자가 다른 업무에 집중할 수 있다고 설명했다.세림로보틱스가 공급한 산업용 로봇청소기는 센서와 자율주행 기술로 주변 환경과 장애물을 인식하고, 설정된 작업구역을 이동하며 청소한다. 작업자가 청소장비를 직접 운전하거나 넓은 구역을 계속 오가며 하던 일의 일부를 로봇이 맡는 방식이다.회사는 먼지와 분진이 발생하는 공간에서 작업자가 반복적인 청소작업에 투입되는 시간과 육체적 부담을 줄이는 데 로봇을 활용할 수 있다고 밝혔다. 로봇이 사람을 대체하는 것이 아니라, 자동화가 가능한 작업은 로봇이 맡고 작업자는 현장 판단과 관리를 담당하는 역할 분담이라는 설명이다.이번 적용은 포스코이앤씨의 스마트건설 흐름 속에 있다. 포스코이앤씨는 건설현장의 안전성과 생산성을 높이기 위해 인공지능(AI), 로봇, 사물인터넷(IoT) 등을 현장에 적용하고 있다. 사람이 접근하기 어려운 공간이나 반복적인 업무에 첨단 장비를 활용하며 현장 안전관리 체계를 고도화하는 중이다.공사가 진행 중인 현장에서는 로봇의 안전한 주행과 현장 적응성도 중요하다. 장애물과 작업 동선이 계속 바뀌고 많은 작업자와 장비가 함께 움직이기 때문에, 로봇이 주변 환경을 인식해 변화하는 조건에 대응할 수 있어야 한다.세림로보틱스는 건설현장을 비롯한 산업환경에 대응하기 위해 ‘DUSTI(더스티)’, ‘DUSTI PRO(더스티 프로)’, ‘DUSTI MAX(더스티 맥스)’ 등 산업용 로봇청소기 제품군을 운영하고 있다. 현장 규모와 작업환경에 따라 제품을 적용해 넓은 공간의 반복적인 바닥 청소 자동화를 지원한다.건설산업에서 AI와 로봇 기술 활용이 늘면서 로봇의 역할도 특정 시공작업을 넘어 작업자의 일상 업무를 지원하는 쪽으로 넓어지고 있다. 청소와 환경관리처럼 현장에서 계속 필요한 반복작업을 로봇이 분담하는 것도 그 사례 중 하나다.세림로보틱스 관계자는 “건설현장은 공정 과정에서 먼지와 분진이 지속적으로 발생하고 넓은 작업구역을 반복적으로 관리해야 하는 특성이 있다”며 “로봇이 반복적인 청소업무의 일부를 담당함으로써 작업자의 업무 부담을 줄이고 보다 효율적인 현장 환경관리를 지원할 수 있다”고 말했다.이어 “산업용 로봇을 단순한 인력 대체 장비가 아니라 사람이 보다 중요한 업무에 집중할 수 있도록 지원하는 현장 솔루션으로 발전시키는 것이 중요하다”며 “포스코이앤씨 현장 적용을 비롯해 건설 및 다양한 산업현장에 적합한 로봇 자동화 솔루션을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.