리센스메디컬, ‘2026 K-뷰티엑스포’ 참가…홈뷰티 디바이스 ‘쿨로아600’ 선보여

세줄 요약 리센스메디컬이 일산 킨텍스 K-뷰티엑스포에 참가해 홈뷰티 디바이스 쿨로아600을 공개했다. 독자 기술 아이스니들링™으로 앰플을 초미세 얼음입자로 분사하고, 단독 체험존과 국내외 바이어 상담을 통해 냉각 기반 스킨 부스팅 케어를 소개했다. K-뷰티엑스포 참가, 쿨로아600 첫 공개

아이스니들링™ 적용, 초미세 얼음입자 분사

체험존 운영과 바이어 상담으로 판로 확대

이미지 확대 ‘2026 K-뷰티엑스포 코리아’ 참가 부스 이미지(AI 생성). 리센스메디컬 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 K-뷰티엑스포 코리아’ 참가 부스 이미지(AI 생성). 리센스메디컬 제공

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정밀 냉각 의료기기 전문기업 리센스메디컬(공동대표 김건호·최의경)이 냉각 기술을 접목한 홈뷰티 디바이스 ‘쿨로아600(COOLOA 600)’을 내세워 K-뷰티엑스포 무대에 나선다. 오는 15~17일 일산 킨텍스에서 열리는 제18회 ‘2026 K-뷰티엑스포 코리아’에서 단독 체험존을 운영하며 제품의 작동 방식과 사용 경험을 소개한다.리센스메디컬은 고성능 반도체 소자를 활용해 극저온 냉매를 빠르고 정밀하게 제어하는 기술을 보유한 기업이다. 이를 기반으로 경피약물전달과 급속냉각마취 등 의료 분야에 적용할 수 있는 기기를 사업화해 왔다. 대표 제품인 피부과용 정밀냉각기기 ‘타겟쿨(TargetCool®)’은 미국 FDA 510(k)와 유럽 CE 인증, 국내 식품의약품안전처 의료기기 허가를 취득했다.회사는 의료기기 분야에서 축적한 냉각 기술을 홈뷰티 영역으로 확장해 쿨로아600을 개발했다. 기존 뷰티 디바이스에서 활용되는 열 기반 방식과 달리 냉각을 이용한 케어를 제안하는 제품으로, 앰플 유효성분의 피부 전달을 돕는 데 초점을 맞췄다. 의료기기 개발 과정에서 확보한 기술을 일상적인 피부 관리 제품에 접목했다는 점에서 기존 사업과의 연계성도 갖는다.쿨로아600은 앰플을 지속적으로 사용하면서도 피부에 충분히 흡수되는 느낌을 받기 어렵다는 소비자 고민에서 착안한 홈뷰티 기기다. 앰플 유효성분의 흡수를 돕도록 설계됐으며, 7월 네이버 스마트스토어에서 처음 출시됐다. 이후 8월 말 홈쇼핑으로 판매 채널을 넓혔다. 회사에 따르면 출시 이후 차별화된 사용감에 대한 소비자들의 긍정적인 반응이 이어지고 있다.제품에는 리센스메디컬의 독자 기술인 ‘아이스니들링™’이 적용됐다. 액체 형태의 앰플 유효성분을 급속 냉각해 약 10마이크로미터(㎛) 크기의 초미세 얼음입자로 만든 뒤 피부에 빠르게 분사하는 방식이다. 입자 크기는 머리카락 굵기의 약 7분의 1 수준으로, 기존의 도포 방식과 다른 전달 구조를 갖춘 것이 특징이다.이 과정에서는 마하 2에 가까운 초음속 제트를 이용해 앰플 성분이 피부에 촘촘하게 밀착되도록 돕는다. 냉각 작용으로 피부 표면의 열감을 낮추는 사용 경험도 제공하도록 설계됐다. 약 5분이 소요되는 1회 사용만으로도 기존 스킨케어와 구분되는 전달 방식을 경험할 수 있으며, 피부의 수분감과 탄력 있는 상태를 관리하는 스킨 부스팅 케어를 지향한다.이번 박람회에서 리센스메디컬은 킨텍스 제1전시장 5홀 5C07 부스에 단독 체험존을 설치한다. 방문객들은 아이스니들링 기술을 적용한 쿨로아600을 현장에서 직접 사용해 볼 수 있고, 기간 한정 이벤트와 경품 행사에도 참여할 수 있다.국내외 유통 관계자를 위한 비즈니스 상담도 진행한다. 회사는 주요 바이어와의 일대일 상담을 통해 제품의 기술적 특징과 활용 방안을 소개하고, 판매 채널을 다각화하기 위한 협력 기회를 모색할 계획이다.리센스메디컬 관계자는 “이번 K-뷰티엑스포는 국내 소비자는 물론 해외 바이어들과 직접 소통하며 브랜드의 독보적인 기술력을 각인시키는 뜻깊은 자리”라며 “박람회 현장을 찾는 방문객들이 쿨로아600만의 차별화된 프리미엄 케어를 직접 경험해 보시길 바란다”고 전했다.