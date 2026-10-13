에이치엘사이언스, 현빈의 ‘닥터슈퍼칸’ 젖산 마그네슘 신제품 홈쇼핑 출시

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누적 판매액 1300억원을 달성한 에이치엘사이언스의 대표 브랜드 ‘닥터슈퍼칸’이 신제품 ‘활력파워 마그네슘 MAX’의 홈쇼핑 론칭을 본격적으로 앞두고 있다고 전했다.새롭게 선보이는 ‘활력파워 마그네슘 MAX’는 식품의약품안전처에서 지정한 일일 권장 섭취량인 마그네슘 250mg을 흡수율과 섭취 편의성을 고려한 액상형 젖산마그네슘 형태로 담아냈다.고함량 젖산 마그네슘 250mg과 더불어 활력비타민B군 400%, 타우린 1,000mg까지 포함된 9중 복합 기능성 포뮬러를 적용한 이번 신제품은 물 없이도 간편하게 마실 수 있도록 만들어진 프리미엄 젖산 마그네슘 제품이다. 또한 불필요한 당류는 넣지 않아 당 0g으로 설계했으며, 카페인이 zero라는 설명이다.에이치엘사이언스 관계자는 “고함량 젖산 마그네슘 250mg을 보다 간편하게 섭취하고자 하는 소비자의 니즈를 반영해 원료부터 제형, 영양성분과 부원료까지 꼼꼼하게 설계했다”며 “닥터슈퍼칸” 브랜드는 앞으로도 과학적 근거와 섭취 편의성을 바탕으로 현대인의 바쁘고 지친 하루에 활력을 책임지는 브랜드가 되겠다”고 전했다.