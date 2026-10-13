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[부고] 박기석 서울신문 기자 조모상

이준호 기자
입력 2026-10-13 15:44
수정 2026-10-13 15:44
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●최정숙씨 별세, 박주흥·주웅·주창·승희씨 모친상, 박호연·기석(서울신문 기자)·기태·혜선·소진·기현씨 조모상 = 12일, 서울 아산병원장례식장, 발인 14일. (02)3010-2000

이준호 기자
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