하이모레이디, 코스트코 김해점서 로드쇼… 부산·창원·양산까지 공략

이미지 확대 하이모레이디 코스트코 김해점에서 진행하고 있는 로드쇼 현장. 하이모레이디 제공 닫기 이미지 확대 보기 하이모레이디 코스트코 김해점에서 진행하고 있는 로드쇼 현장. 하이모레이디 제공

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맞춤가발 전문기업 하이모의 여성라인 하이모레이디가 오는 24일까지 코스트코 김해점에서 가을맞이 로드쇼를 진행한다고 13일 밝혔다.이번 행사는 지난해 부산점에 이어 경남권에서 두 번째로 열리는 로드쇼다. 김해를 비롯해 부산·창원·양산 등 인근 지역 고객들이 인근 매장에서 다양한 가발을 직접 착용하고 비교해 볼 수 있도록 마련됐다.현장에서는 부분가발과 전체가발, 남성용 가발 등 인기 제품 17종을 최대 57% 할인된 가격에 선보인다. 초기 탈모에 적합한 ‘에그’, ‘레이첼’을 비롯해 넓은 범위를 보완하는 ‘브론즈’, 전체가발 ‘스완’, 남성용 ‘컴팩트5’ 등 탈모 범위와 스타일에 맞춰 제품을 고를 수 있다.하이모레이디 관계자는 “가을철 헤어 고민이 커지는 시기”라며 “이번 로드쇼를 통해 다양한 제품을 직접 착용해 보고 자신에게 맞는 스타일을 편리하게 찾으시길 바란다”고 밝혔다.