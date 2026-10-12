빌드블록, 한국 기업 미국 진출 ‘초기 거점 구축 서비스’ 출시

세줄 요약 빌드블록이 대미 투자 확대에 맞춰 한국 기업의 미국 진출을 지원하는 초기 거점 구축 서비스를 출시했다. 사무실·창고·공장 부지 확보, 인허가, 타당성 분석, 시설 공사와 운영 관리까지 묶어 돕는다. 미국 진출 초기 거점 구축 서비스 출시

부동산 중개·인허가·타당성 분석 일괄 지원

공사·운영 관리까지 연계한 원스톱 제공

이미지 확대 빌드블록 미국 EPC 플랜트 개발 현장 모습 (사진 제공 : 빌드블록) 닫기 이미지 확대 보기 빌드블록 미국 EPC 플랜트 개발 현장 모습 (사진 제공 : 빌드블록)

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대미 투자 프로젝트가 구체화하면서 국내 기자재·설비·유지보수 협력사들의 현지 거점 확보 수요가 커지고 있다. 한국계 미국 EPC 기업 빌드블록이 이 수요를 겨냥한 ‘초기 거점 구축 서비스’를 내놨다.글로벌 공급망 재편과 한미 간 통상·투자 협상 후속 조치가 맞물리면서, 한미 투자 협상 후속 사업으로 거론되는 약 500조 원 규모의 대미 투자 관련 사업 참여 기회에 대한 관심이 높아지고 있다. 텍사스 가스발전소 신축과 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발, 미국 내 대형 원전 건설 등 대규모 에너지·인프라 프로젝트가 거론되면서 국내 기업들의 미국 진출 움직임도 빨라지고 있다.이들 사업이 구체화하면 대형 원청사뿐 아니라 기자재·설비·소재 업체와 유지보수 협력사들의 미국 진출 수요도 늘어날 것으로 예상된다. 사무실과 창고, 공장 부지 등 현지 거점 마련도 필요해질 것으로 보인다. 다만 미국 내 사업 기반이 부족한 중견·중소 규모 협력사들은 부동산을 확보하고 인허가를 진행하는 과정에서 시행착오를 겪을 수 있다.빌드블록은 이 지점을 겨냥해 사업 목적과 진출 일정에 맞춘 ‘초기 거점 구축 서비스’를 출시했다. 미국 진출을 준비하는 기업이 사업에 필요한 공간을 확보하고, 현지 조건에 맞는 투자계획을 수립하도록 돕는 서비스다.빌드블록은 기업별 사업 목적과 진출 일정에 맞춰 예상 투자비와 운영비, 시설 구축 기간을 함께 검토한다. 회사 측은 사업 유형과 지역에 따라 비용과 기간이 국내 유사 사업의 2~3배 수준에 이를 수 있다고 설명했다. 지역별 인허가와 기반시설 여건, 공사비·조달 일정을 미리 확인해 설계 변경이나 일정 지연에 따른 추가 비용을 줄이도록 지원한다는 방침이다.서비스 지원 범위는 사무실·창고·사업장 후보지를 찾고 매매·임대차를 중개하는 것부터 부지와 건물의 용도 적합성 확인, 인허가 지원, 사업 타당성 분석까지 포함한다. 설치·유지보수 업체에는 부품 보관 공간과 작업장, 사무실을 함께 검토하고, 생산 거점이 필요한 기업에는 전력·용수 등 기반시설과 인허가 여건을 고려해 입지를 제안한다.거점 확보 이후 필요한 시설 공사와 운영 관리도 지원할 계획이다. 기존 건물의 개보수나 시설 신축을 비롯해 공사 단계의 건설사업관리(CM) 및 직접 시공, 운영 단계의 시설관리(PM/FM)까지 연계한다. 회사 측은 AI 데이터센터, ESS·배터리 시설, 반도체 공장 등의 개발 경험을 갖췄다고 밝혔다. 국내 건설사 및 EPC 기업과 현지 개발·시공·사업관리 분야의 협업 기회도 모색할 예정이다.빌드블록 측은 “우수한 기술력을 가진 한국 기업들이 현지 부동산 섭외나 행정 절차에 발목이 잡혀 사업 기회를 놓칠 가능성이 있다”며 “단순한 거점 마련을 넘어 향후 시설 개보수와 건설사업관리(CM)까지 연계해 한국 기업들의 북미 진출을 돕는 든든한 파트너가 될 것”이라고 강조했다.