세줄 요약 안성이투스247기숙학원이 2027학년도 입시에서 커진 지역의사제·계약학과 흐름에 대응해 메디컬 입시센터를 열었다. 의학계열 재원생에게 설명회와 상담을 맡기고, 전용 스터디룸도 마련해 지원 전략과 학습 몰입을 함께 돕는다고 했다. 지역의사제·계약학과 확산에 따른 입시 대응

안성이투스247기숙학원 메디컬 입시센터 개설

의학계열 설명회·상담 및 스터디룸 조성

이미지 확대 (사진=안성 이투스 기숙학원 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=안성 이투스 기숙학원 제공)

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2027학년도 입시는 지역의사제와 계약학과가 큰 흐름을 이뤘고, 이 흐름은 2028학년도에도 이어질 전망이다. 한국교육과정평가원이 발표한 27학년도 대학수학능력시험 응시 원서 접수 결과에 따르면 26학년도에 비해 졸업생이 1만3784명이 증가했다.졸업생은 17만3706명으로 전체 지원자의 31.5%를 차지했다. 전년 대비 전체 지원자는 줄었지만 졸업생은 증가한 것이다. 졸업생 증가가 두 가지 요소만으로 설명되는 것은 아니겠지만, 현실적인 상황을 고려하면 충분히 검토해 볼 만한 근거다.송상윤 안성 이투스 기숙학원 메디컬 입시 센터장은 “향후 지역의사제 전형으로 인한 입시 시장의 영향은 일정 이상의 파동이 있을 것으로 보인다. 이에 본원은 본격적인 의학 계열 입시를 총괄하는 메디컬 입시센터를 개설하여 의학 계열에 관심이 있는 재원생들에게 입시 설명회 및 입시 상담을 전담하는 역할을 하게 된다”라고 말한다.이어 “25학년도 입시가 아무래도 이 메디컬 입시센터를 만들어야겠다는 동기가 되었다고 본다. 당시 수시, 정시를 통하여 많은 의대 합격을 이뤘는데, 특히 정시 지역인재 전형으로 정시 전체 수석이 나온 이슈는 지금도 기억이 생생하다”며 “핵심은 일반전형, 지역인재, 지역의사제 전형으로 다양한 지원 방법이 형성이 된 만큼 수험생의 지원 전략을 구축하는 것이 무엇보다 중요해졌다. 따라서 의학 계열 입시를 전담하는 메디컬 입시센터의 개설은 시의성을 고려하여 자연발생적인 탄생이라고 생각한다”라고 덧붙였다.이와 함께 의학계열 준비생 전용 학습 공간인 ‘메디컬 스터디룸’을 별도 조성해 학업 몰입 환경을 구축했다.